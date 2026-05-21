月9出演経験のある彼氏・しゅんと、彼女のゆまが、愛情表現の頻度を明かす一幕があった。

【映像】月9出演経験のイケメン彼氏

ABEMAにて5月20日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#56では、番組の恒例企画「ビビり克服！ヤンキーになる。」が行われ、ビビりなメンバーに肝試しドッキリを仕掛けたらどう振る舞うか、が検証された。

番組では待機する2組のカップルにドッキリを仕掛けた。「チェンマイ編」でカップルになったしゅん（倉澤俊）とゆま（谷村優真）、「クライストチャーチ編」でカップルになったばかりの、ゆうひ（岩間夕陽）とゆうま（今野優誠）だ。なお、しゅんは、2026年1月期放送のフジテレビ系“月9”ドラマ『ヤンドク！』に、山崎海斗役で出演経験がある。

2組が談笑していると、突如、背後の壁から“ドンっ！”と衝撃音が鳴った。これにゆまはビビってしまい、即座にしゅんに抱きついた。一方のゆうひはただただ立ち上がるだけ。その後も、しゅんはゆまの手を“落ち着くように”と触ってあげて、これを見たスタジオのNONSTYLE・井上裕介は「付き合いたてと付き合って半年の差が出てるな」と話していた。

それからしゅんが「2人は連絡頻度はどのくらい？」と質問を投げかけると、ゆうひとゆうまは「連絡頻度は毎日」と答えた。ゆまが「大好きとか言う？」と突っ込んだ問いを投げかけると、ゆうひは照れ笑い。ゆうまは「たまに言ってる」と明かした。

その上でスタッフが「しゅんゆまは“大好き”とか言います？」と聞くと、ゆまは「ありえないほど言ってる」と笑った。しゅんも「めちゃくちゃ言ってる」と堂々と答えていた。なお、ゆまは自身が「大好き」と送ったら「俺も」ではなくちゃんと「俺も大好き」と言って欲しいそうだ。

ちなみに撮影現場では、ゆまが恐怖のあまり泣き過ぎて、30分押して、およそ20分間、中断したこともあったそう。しゅんはそんなゆまを現場で支えていたそうで、「まじで泣き過ぎてたから俺がちゃんとやらないとなって思ってた」と振り返った。YouTuberのかすが「惚れ直した？」と聞くと、ゆまは「マジで惚れ直した。マジでカッコいい」と惚気ていた。