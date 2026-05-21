「週刊ヤングジャンプ」25号に登場する岸田雅（すべての瞬間は君だった。）（C）岡本武志／集英社

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　元NMB48・山田菜々がプロデュースを手がける、大阪をベースに活動する注目のアイドルグループ「すべての瞬間は君だった。」の岸田雅が、21日発売の『週刊ヤングジャンプ』25号の巻末グラビアに登場している。

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　グループのセンターを務める岸田はこれまでグラビアはもちろんSNSでも水着姿は未公開。その超美白の儚（はかな）げな美貌と、ギャップのある超絶スタイルを、満を持して公開する。

　今年3月に関西大学を卒業したという高学歴アイドルでもある岸田。アンティークな洋館ロケで、高めで繊細なオーラもしっかり収めつつ、水着ショットはたっぷりフィーチャーしている。

　なお、表紙・巻頭グラビアには和内璃乃、グラビア新企画「YJブルーム」Vol.6には瀬戸麻衣が登場している。