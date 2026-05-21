今年関西大学卒の注目アイドル、ギャップのある超絶スタイルを初公開 満を持して水着ショット披露
元NMB48・山田菜々がプロデュースを手がける、大阪をベースに活動する注目のアイドルグループ「すべての瞬間は君だった。」の岸田雅が、21日発売の『週刊ヤングジャンプ』25号の巻末グラビアに登場している。
【写真】魅惑ボディを大胆披露した和内璃乃
グループのセンターを務める岸田はこれまでグラビアはもちろんSNSでも水着姿は未公開。その超美白の儚（はかな）げな美貌と、ギャップのある超絶スタイルを、満を持して公開する。
今年3月に関西大学を卒業したという高学歴アイドルでもある岸田。アンティークな洋館ロケで、高めで繊細なオーラもしっかり収めつつ、水着ショットはたっぷりフィーチャーしている。
なお、表紙・巻頭グラビアには和内璃乃、グラビア新企画「YJブルーム」Vol.6には瀬戸麻衣が登場している。
【写真】魅惑ボディを大胆披露した和内璃乃
グループのセンターを務める岸田はこれまでグラビアはもちろんSNSでも水着姿は未公開。その超美白の儚（はかな）げな美貌と、ギャップのある超絶スタイルを、満を持して公開する。
今年3月に関西大学を卒業したという高学歴アイドルでもある岸田。アンティークな洋館ロケで、高めで繊細なオーラもしっかり収めつつ、水着ショットはたっぷりフィーチャーしている。
なお、表紙・巻頭グラビアには和内璃乃、グラビア新企画「YJブルーム」Vol.6には瀬戸麻衣が登場している。