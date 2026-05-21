猫同士のじゃれ合いといえば、微笑ましくてほっこりするもの…のはずが、よく見るとただごとではない光景が！そんな投稿が話題を集め、記事執筆時点で22.4万表示を突破。「圧凄いね」「愛が重すぎる」といったコメントが寄せられました。

【写真：お兄ちゃん猫のことが大好きな妹猫→愛が重すぎた結果…『とんでもない状況』】

お兄ちゃんのことが好きすぎる妹猫

お兄ちゃん猫のことが大好きな妹猫の姿が、Xアカウント「ソレイユ（@Oa1Un）」に投稿されました。総勢5匹の猫さんたちと暮らしている投稿主さん。日々賑やかな暮らしを満喫しているようです。

今回登場するのは、お兄ちゃん猫の「1号」くんと、妹分の猫「なみ」ちゃんです。仲良しのこの2匹が仲良くじゃれ合っていたそうなんですが、ふと気付くと、1号くんがなみちゃんの並々ならぬ愛に押しつぶされていたとのこと！

だ、大丈夫でしょうか…？

投稿主さんの目に映ったのは、床にぐったりと横たわる1号くんの姿。手足もしっぽもだらーんと力なく伸び、仰向けに突き出たアゴがなんとも気になります…。完全に伸びてる？

そんな1号くんの上には、どっしりとした体付きのなみちゃんの姿が。これは、どうやら「お兄ちゃん大好き！」という気持ちを全身で表現した結果なんだとか…。まさに「愛が重い」と言わざるを得ません。

SNS民もびっくりの愛

この投稿が公開されるや否や、「大丈夫ですか！？」「これは…羽交い締めと言うのだろうか」「これがなみちゃんの愛情表現か…重い…な」「兄妹の仲良し感が伝わってきますね」 など、お兄ちゃんを心配する声や猫愛の強さなど、SNSユーザーからはたくさんの声が寄せられました！

1号くん、なみちゃんをはじめ、かわいい猫ちゃんたちと日々楽しく暮らしているという投稿主さん。Xアカウント「ソレイユ」では、くすっと笑える猫ちゃんたちの姿が公開されています。1号くんとなみちゃん、次はどんな愛の形を見せてくれるのか気になります！

写真・動画提供：Xアカウント「ソレイユ」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。