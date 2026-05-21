今回紹介するのは、Threadsに投稿された、動物病院での猫ちゃんのエピソード。投稿によると、獣医さんにほっぺムニムニ触られたとき『腫れてる…リンパ腫かもしれない』と言われたのだとか。そこで、院長先生にも診てもらった結果…。心配になる状況から一転、思わずほっとしてしまう結末に、多くの猫好きたちが注目したようです。

投稿はThreadsにて、6.8万回以上表示。5,800件を超えるいいねが寄せられていました。

【写真：ほっぺが大きくて獣医に『病気』を疑われた元野良猫→詳しく診察すると…まさかの展開】

動物病院で心配された「ほっぺ」

今回、Threadsに投稿したのは「黒豆柴のコジロー」さん。登場したのは、元野良猫のオチャくんです。オチャくんは、投稿の2週間ほど前までは野良猫だったとのこと。現在はとても甘えん坊な性格を見せているようです。

そんなオチャくんは今回、動物病院を受診。そこで獣医さんがオチャくんのほっぺをムニムニと触ったところ、「腫れている」「リンパ腫かもしれない」と心配されたそうです。より詳しく調べるため、院長先生にも診てもらうことになったようです。飼い主さんにとっては不安な時間だったに違いありません。

ところが、院長先生の診断の結果はまさかの「ただの脂肪」。男の子特有の「はまぐり顔」らしいとのことでした。病気ではなかったと分かり、飼い主さんもひと安心。ただの脂肪で本当によかったですね。

むっちりほっぺと穏やかな表情にほっこり

心配になる一幕もありましたが、結果的にはオチャくんのチャームポイントを新発見できた今回の出来事。そんなオチャくんの病院エピソードを見たThreadsユーザーたちからは、「野良猫のオスのボスはこれくらい大きなお顔です」「顔が大きい猫はモテるらしいのでモテモテですね」「はまぐり顔…初めて聞きました！」などの声が多く寄せられていました。きっと多くの人が、オチャくんの立派な「はまぐり顔」に癒やされたのではないでしょうか。

Threadsアカウント「黒豆柴のコジロー」では、オチャくんをはじめとした日常の様子が投稿されています。元野良猫だったオチャくんが、安心できる場所で甘えん坊な姿を見せていると思うと、それだけで胸があたたかくなります。

写真・動画提供：Threadsアカウント「黒豆柴のコジロー」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。