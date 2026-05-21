もっと早く知りたかった、、！【40・50代】若見え狙える「おしゃれ白髪ぼかしボブ」

白髪を隠すのではなく、デザインとして活かす白髪ぼかしが、大人世代の間で注目を集めています。ボブスタイルにも、繊細なハイライトや透明感のあるカラーを合わせることで、白髪をぼかしながらおしゃれなニュアンスを楽しめるはず。今回は、品良く若々しい印象を叶えてくれそうな白髪ぼかしボブをご紹介します。

極細ハイライトが光を放つ外ハネボブ

柔らかなブラウンをベースに、ベージュ系の極細ハイライトを丁寧に忍ばせたワンレングスの外ハネボブです。光が当たるたびに極細のラインが浮き上がり、白髪を自然にぼかしつつ立体感をプラス。ほんのりくびれを作ってから外ハネに仕上げたフォルムは、大人に相応しいさりげない抜け感を演出してくれます。

上品なグラデーションで魅せる丸みボブ

落ち着いたグレージュのトップから、毛先に向けて明るいミルクティーカラーへと繋げた、艶やかなグラデーションスタイル。王道の丸みボブをベースにすることで、ハイトーンを取り入れつつも奇抜にならず上品な佇まいに仕上がっています。赤みを徹底的に抑えたカラーリングは、肌の透明感まで引き立ててくれそうです。

コントラストを抑えた、ナチュラルな外ハネくびれボブ

全体に細めのハイライトを散りばめた、外ハネシルエットのくびれボブ。あえてハイライトのコントラストを控えめに設定することで、派手見えを防ぎながら白髪を優しくなじませています。自然な毛流れの中にキラリと光る筋感が、大人のおしゃれを格上げしてくれそうです。

ミルキーベージュの上品なミニボブ

白髪の特性を活かし、赤みを排除した柔らかなミルキーベージュで染め上げたスタイルです。コロンとした丸みのあるシルエットをベースに、サイドを後ろへ流すことで軽やかな空気感をプラスしています。白髪を味方につけた透明度の高い発色が、大人の品を引き立てながら顔まわりまでパッと明るく健康的に見せてくれそうです。

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※こちらの記事では@kaito_osaka.design様、@shoki______hair様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。