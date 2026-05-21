「文字の書き方」に認知機能低下の兆候が現れているとの研究結果
アルツハイマー病などによる認知機能低下を早い段階で発見することは、その後の診断や治療、支援といった対応に大きなメリットをもたらします。高齢者を対象にした新たな研究では、「文字の書き方」に認知機能低下の兆候が現れる可能性があると示されました。
Frontiers | Handwriting speed and pen motor control in older adults with and without cognitive impairment
Handwriting speed among possible signs of cognitive decline in older people | EurekAlert!
https://www.eurekalert.org/news-releases/1127122
A Signal of Cognitive Decline May Be Hidden in The Way You Write : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/a-signal-of-cognitive-decline-may-be-hidden-in-the-way-you-write
現代では多くの人々がスマートフォンやPCを使用しており、手書きで文字を書く機会は減っています。しかし、紙などに文字を書くという行為は、身体的な運動能力と精神的な処理能力の両方を要するため、認知機能を測定する上で有用な可能性があるとのこと。
実際に過去の研究では、アルツハイマー病などの患者では筆記能力が低下することが示されました。ポルトガルのエヴォラ大学でスポーツ・健康学部の助教を務めるアナ・リタ・マティアス博士は、「書くことは単なる運動ではなく、脳を映し出す窓のようなものです」と述べています。
マティアス氏らの研究チームは、介護施設に入居している62〜99歳の高齢者58人を対象に、タブレット上にペンで文字を書いてもらう実験を行いました。被験者のうち38人は何らかの認知機能障害と診断されており、残りの20人は認知的に健康と見なされていたとのこと。
被験者らに課されたタスクは、大きく「ペン操作タスク」と「手書き速度タスク」の2種類に分けられています。ペン操作タスクでは被験者に対し、「20秒以内に10本の水平な線を書く」「20秒以内に10個の点を書く」といったタスクをこなすように指示しました。手書き速度タスクでは、「カードに表示された文章を模写する」「口頭で伝えられた文章を書き取る」といったタスクを行うように指示しました。
実験の結果、ペン操作タスクではグループ間の認知状態を区別することはできませんでした。これらのタスクは単純であり、主に基本的な運動制御能力に依存していることから、微妙な認知能力の違いを明らかにするには不十分だった可能性があります。
また、ペン操作タスクよりも認知負荷が高いものの、口頭で伝えられた文章の書き取りよりは認知負荷が低い「カードに表示された文章を模写する」というタスクでは、明確なグループ間の差は示さなかったものの有意な傾向は示されました。
そして最も認知負荷が高い「口頭で伝えられた文章を書き取る」というタスクでは、2つのグループ間で明確な違いが示されました。認知機能障害があると診断されていたグループでは、一筆ごとに要する時間が長くなり、文章を書き取るために必要な画数が増え、一筆あたりのストロークが短くなる傾向がみられました。
耳で聞いた文章を書き取るには、「口頭で言われた文章を耳で聞き取り、音声を文字に変換し、指の動きを調整する」という複数のことを脳が同時に行う必要があります。そのため、書き取りタスクではワーキングメモリや実行機能に高い認知的負荷がかかり、認知機能の差がはっきり現れやすいと考えられます。
マティアス氏は、「認知機能障害のある高齢者は、筆記動作のタイミングと組織化に独特のパターンを示すことがわかりました。より高度な認知能力を要するタスクでは、筆記動作が時間とともにどれだけ効率的かつ一貫して組織化されるかに、認知機能の低下が反映されていることが明らかになりました」と述べています。
今回の研究は比較的小規模なグループを対象としており、認知機能の低下や加齢に伴う経時的な変化を追跡していないほか、筆記能力に影響を与える可能性がある薬の使用についても考慮していません。しかし、将来的には高額なスキャンや大病院への通院をしなくても、タブレットなどに文字を書かせるだけで認知機能低下を早期に検出できる可能性があります。
マティアス氏は、「長期的な目標は管理が容易で、時間効率が良く、手頃な価格で、特殊な機器や高価な機器を必要とせずに日常的な医療現場に統合できるツールを開発することです」と述べました。