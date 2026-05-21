フランス代表がW杯で着用するユニフォームに注目

北中米W杯は現地時間6月11日に開幕する。

新フォーマットでの開催となるなか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はフランス代表がW杯本大会で着用する1着に注目している。

今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催。3か国での共同開催は初となり、出場国も32チームから48チームへと増加した。4チームずつの12グループに分かれ、上位2チームと、3位チームの中で成績が上位の8チームが決勝トーナメント（ラウンド32）へと進出する。

各国本大会へ向けて準備を進め、着用する新ユニフォームも続々と発表。フランス代表の2026ユニフォームはフランスとW杯開催国であるアメリカとの深い関係性を表現したものと言える。

「1stユニフォームは伝統を守りつつ新世代に向けてのデザイン。エレガントで力強く、FFF（フランスサッカー連盟の略）の繰り返しパターンがジャージの生地に直接織り込まれており、チームのエネルギーを反映した動きと現代性を表現している。伝統の白襟（1986プラティニ時代、1998年の優勝時）を備え、右袖とパンツの右サイドにあしらわれた国旗色トリコロールの織りラベルがおしゃれ。銅色メタリックなエンブレムはフランスからアメリカ独立100周年を記念して贈られた「自由の女神」の当時の色（酸化する前）とも言える」

また2ndユニフォームのテーマは「リバティ」。現在の「自由の女神」の姿をオマージュしている。

「自由の女神」はアメリカ独立100周年を記念してフランスが贈ったもの（1886年）で、両国の友好関係を象徴するもので、W杯の開催される2026年には250周年という記念の年を迎える。（FOOTBALL ZONE編集部）