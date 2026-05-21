吉岡里帆、かわいすぎる“玉ねぎヘア”黒柳徹子役オフショットに反響
女優の吉岡里帆が20日までにInstagramを更新。“玉ねぎヘア”姿のオフショットを公開すると、ファンから「可愛い」「完全に徹子さん」といった声が集まっている。
【写真】吉岡里帆の“どんぎつね”が4年ぶりに復活！
吉岡は12月25日公開の映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』に出演。本人からの指名を受けて黒柳徹子役を演じることが発表されたばかりだ。
そんな彼女が「大好きな黒柳徹子さんを演じさせて頂くことになりました！」と投稿したのは黒柳徹子に扮したオフショット。複数公開されている写真には、トレードマークの玉ねぎヘアで笑顔を見せる吉岡の姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは「玉ねぎヘアーがとても似合っています」「たまねぎヘア可愛い」「完全に徹子さんです」などの反響が寄せられている。
引用：「吉岡里帆」Instagram（＠riho_yoshioka）
【写真】吉岡里帆の“どんぎつね”が4年ぶりに復活！
吉岡は12月25日公開の映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』に出演。本人からの指名を受けて黒柳徹子役を演じることが発表されたばかりだ。
そんな彼女が「大好きな黒柳徹子さんを演じさせて頂くことになりました！」と投稿したのは黒柳徹子に扮したオフショット。複数公開されている写真には、トレードマークの玉ねぎヘアで笑顔を見せる吉岡の姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは「玉ねぎヘアーがとても似合っています」「たまねぎヘア可愛い」「完全に徹子さんです」などの反響が寄せられている。
引用：「吉岡里帆」Instagram（＠riho_yoshioka）