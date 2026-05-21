シガーニー・ウィーバー、喜び爆発！ 出演を願い続けた『スター・ウォーズ』への愛を語る
『エイリアン』シリーズや『アバター』などに出演してきた名女優シガーニー・ウィーバーは、5月22日公開の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』で、新共和国軍のパイロット、ウォード大佐を演じる。数々のSF映画で活躍してきたが、シガーニーにとって『スター・ウォーズ』への出演は長年の夢だったそうで、「『新たなる希望／エピソード4』を公開当時に見ましたが、いつか私も劇場に詰めかけた人々が一斉に応援してくれるような映画に出演したいとずっと思っていました。ついに『スター・ウォーズ』映画に出られて、今その夢がかないとてもうれしいです」と、『スター・ウォーズ』作品に出演できた喜びを爆発させている。
【写真】シリーズ初登場と思えない風格 マンダロリアンと並ぶシガーニー・ウィーバー
壮大な『スター・ウォーズ』の物語が幕を開けた記念すべき劇場公開一作目の『新たなる希望／エピソード4』。公開当時映画館で見たシガーニーは、『スター・ウォーズ』の世界観に圧倒され、その当時のことを鮮明に記憶している。
後に伝説のジェダイとなるルーク・スカイウォーカー役を演じたマーク・ハミル、反乱軍の偉大な指導者のひとりとなるレイア・オーガナ役を演じたキャリー・フィッシャー、レジェンドキャラクターの一人であるハン・ソロ役を演じたハリソン・フォードという当時新進気鋭の俳優だった三人の活躍に感銘を受け、『スター・ウォーズ』映画に出ることが女優人生の夢になった。
シガーニーは「私はこの輝かしい『スター・ウォーズ』作品に出演している三人の幸運な俳優たちを見て、彼らはまさに成功をつかんだように見えました。彼らは私より少し年上か同い年くらいで、なんてクールなんだと感じていました。私も『スター・ウォーズ』作品に出演できるほどの幸運に恵まれたいとずっと願っていましたね」と当時を振り返るが、ついに本作で長年の夢を実現させた。
そんなシガーニーが本作で演じるのは、伝説の賞金稼ぎマンダロリアンに帝国軍残党の殲滅を依頼する新共和国軍のウォード大佐。凄腕のパイロットでありながら、グローグーのいたずらにも冷静に対応する厳格さも持ち合わせているキャラクターだ。
ジョン・ファヴロー監督はシガーニーに全幅の信頼を寄せ「彼女はすぐに『スター・ウォーズ』の世界観に溶け込んでいました。これまで『スター・ウォーズ』に出演したことがなかったにもかかわらず、数々のアイコニックなSFヒーローを演じてきた彼女の経歴が、ウォード大佐の役柄に説得力をもたらしてくれたのです」と明かし、シガーニーだからこそ演じられた役になっている。
そんな本作は、“我らの道”を合言葉に厳しい掟に従いながら、どんな仕事も完璧に遂行する伝説の賞金稼ぎマンダロリアンと、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊な子どもグローグーの冒険と親子のような絆を描く。
『スター・ウォーズ』愛あふれるシガーニーは、本作への出演の決め手の一つに“心躍るストーリー”があったからだそうで、「マンダロリアンとグローグーが、最も魅力的で予測不可能な方法でお互いを支え合うストーリーに心惹かれました。二人の絆には、とても親密な物語があります。そして『スター・ウォーズ』はいつも異なる銀河や世界に住む多くの人々が仲良く共存する姿も描いてきました。それは私に大きな感銘を与えてくれたのです。異なる世界から来た者同士が、友人となって協力し合い、互いを救い合うことができる。私はそうした物語が大好きで、この作品でもその思いを込め続けています」と語っている。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、5月22日より日米同時公開。
壮大な『スター・ウォーズ』の物語が幕を開けた記念すべき劇場公開一作目の『新たなる希望／エピソード4』。公開当時映画館で見たシガーニーは、『スター・ウォーズ』の世界観に圧倒され、その当時のことを鮮明に記憶している。
後に伝説のジェダイとなるルーク・スカイウォーカー役を演じたマーク・ハミル、反乱軍の偉大な指導者のひとりとなるレイア・オーガナ役を演じたキャリー・フィッシャー、レジェンドキャラクターの一人であるハン・ソロ役を演じたハリソン・フォードという当時新進気鋭の俳優だった三人の活躍に感銘を受け、『スター・ウォーズ』映画に出ることが女優人生の夢になった。
シガーニーは「私はこの輝かしい『スター・ウォーズ』作品に出演している三人の幸運な俳優たちを見て、彼らはまさに成功をつかんだように見えました。彼らは私より少し年上か同い年くらいで、なんてクールなんだと感じていました。私も『スター・ウォーズ』作品に出演できるほどの幸運に恵まれたいとずっと願っていましたね」と当時を振り返るが、ついに本作で長年の夢を実現させた。
そんなシガーニーが本作で演じるのは、伝説の賞金稼ぎマンダロリアンに帝国軍残党の殲滅を依頼する新共和国軍のウォード大佐。凄腕のパイロットでありながら、グローグーのいたずらにも冷静に対応する厳格さも持ち合わせているキャラクターだ。
ジョン・ファヴロー監督はシガーニーに全幅の信頼を寄せ「彼女はすぐに『スター・ウォーズ』の世界観に溶け込んでいました。これまで『スター・ウォーズ』に出演したことがなかったにもかかわらず、数々のアイコニックなSFヒーローを演じてきた彼女の経歴が、ウォード大佐の役柄に説得力をもたらしてくれたのです」と明かし、シガーニーだからこそ演じられた役になっている。
そんな本作は、“我らの道”を合言葉に厳しい掟に従いながら、どんな仕事も完璧に遂行する伝説の賞金稼ぎマンダロリアンと、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊な子どもグローグーの冒険と親子のような絆を描く。
『スター・ウォーズ』愛あふれるシガーニーは、本作への出演の決め手の一つに“心躍るストーリー”があったからだそうで、「マンダロリアンとグローグーが、最も魅力的で予測不可能な方法でお互いを支え合うストーリーに心惹かれました。二人の絆には、とても親密な物語があります。そして『スター・ウォーズ』はいつも異なる銀河や世界に住む多くの人々が仲良く共存する姿も描いてきました。それは私に大きな感銘を与えてくれたのです。異なる世界から来た者同士が、友人となって協力し合い、互いを救い合うことができる。私はそうした物語が大好きで、この作品でもその思いを込め続けています」と語っている。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、5月22日より日米同時公開。