３人組バンドのＪＵＮ ＳＫＹ ＷＡＬＫＥＲ（Ｓ）が、大分・別府市で主催ロックフェス「電撃ＢＥＰＰＵ」（２０２７年５月２２、２３日・別府ビーコンプラザ）を開催することを２１日、公式サイトで発表した。テーマは「音楽と温泉街が繋（つな）がる」。全国の音楽ファンが別府に集い、街と音楽が一体となる“新感覚のロックフェス”を目指す。

バンドのリーダーで、故郷の別府ツーリズム観光大使を務めるギターの森純太が自ら出演者にオファー。自身が「今、本気で観（み）てほしいアーティスト」が世代やジャンルを超えて集結する。

森は「別府には、温泉だけじゃない、人の温かさや街のエネルギーがあります。音楽を通して、その魅力を全国の人に体感してもらいたい。ライブが終わった後も、街に湯煙が上がるように、人の笑顔や賑（にぎ）わいが広がっていくようにＲｏｃｋ’ｎ’Ｒｏｌｌを鳴らしたい。そんなフェスになるよう願っています」とコメントした。出演者やチケットの詳細などは後日発表される。

ジュンスカはこの日、新曲「でっかい太陽」を配信リリースし、同曲のミュージックビデオ（ＭＶ）が公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに公開された。

他人と比べ、迷い、立ち止まりそうになる日々の中、それでも「君のままで行けばいい」と真っすぐに肯定するメッセージが響くロックナンバー。ＭＶではメンバー全員がスタジオに集まり、一音一音を積み重ね、ぶつかり合って音が形になっていく過程が収録されている。