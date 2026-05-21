毎朝9時15分、前日の視聴TOP3を公開！ ピクセラ「昨日のテレビ視聴ランキングTOP3」

記事ポイント ピクセラ公式X（@PIXELA_CORP）にて2026年5月22日より「昨日のテレビ視聴ランキングTOP3」を毎日9時15分に配信開始ワイヤレステレビチューナー「PoiTele（ポイテレ）」と「Xit（サイト）」の独自視聴データを24時間リアルタイム集計した独自ランキング専用Webサイト「pixela.tv」では時系列ポイント推移グラフで番組の盛り上がりを後から確認できます ピクセラ公式X（@PIXELA_CORP）にて2026年5月22日より「昨日のテレビ視聴ランキングTOP3」を毎日9時15分に配信開始ワイヤレステレビチューナー「PoiTele（ポイテレ）」と「Xit（サイト）」の独自視聴データを24時間リアルタイム集計した独自ランキング専用Webサイト「pixela.tv」では時系列ポイント推移グラフで番組の盛り上がりを後から確認できます

テレビの”今”を数値で可視化する新サービスが始まります。

ピクセラは、ワイヤレステレビチューナー「PoiTele（ポイテレ）」と専用アプリ「Xit（サイト）」から集まるリアルタイム視聴データをもとに、前日の「テレビ視聴ランキングTOP3」をピクセラ公式X（@PIXELA_）で毎日配信します。

2026年5月22日（金）9時15分よりスタートする、テレビとSNSをつなぐ新たな情報発信施策です。

ピクセラ「昨日のテレビ視聴ランキングTOP3」





配信開始日：2026年5月22日（金）9時15分〜配信媒体：ピクセラ公式X（@PIXELA_CORP）配信頻度：毎日対象データ：PoiTele（ポイテレ）・Xit（サイト）の視聴データによる独自集計専用Webサイト：pixela.tv

ランキングは、PoiTele（ポイテレ）およびXit（サイト）の稼働システムから24時間リアルタイムに集計・蓄積された視聴ライフログをもとに算出されます。

従来の世帯視聴率とは異なり、アクティブユーザーの「その瞬間の熱量」をダイレクトに反映したデータです。

毎朝タイムラインを確認するだけで、前日に盛り上がっていたテレビ番組のトップ3が分かります。

PoiTele（ポイテレ）は「テレビ×ポイ活」をコンセプトにしたワイヤレステレビチューナーで、2025年12月に応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」で先行販売が始まり、販売開始から約6時間で目標を達成した実績があります。

専用アプリXit（サイト）を通じてリアルタイム視聴者数や「いいね」数を常時集計・蓄積できる仕組みが、このランキングサービスの基盤となっています。

時系列ポイント推移で「盛り上がった瞬間」を可視化





専用Webサイト「pixela.tv」では、リアルタイムに蓄積された視聴データの時系列ポイントおよび推移をグラフで確認できます。

複数番組の視聴ポイント変動が色分けされた折れ線グラフで表示され、「どの時間帯に最も盛り上がっていたか」を視覚的に把握できます。

見逃した番組でも、後からポイント推移をさかのぼることで、熱狂した時間帯をピンポイントで確認するという、これまでにないデータエンターテインメントの体験が可能です。

見逃し視聴の出発点として活用できるほか、リアルタイム視聴の前に「昨日の盛り上がり」を参考に今日観る番組を選ぶ使い方にも対応しています。

代表取締役社長 藤岡 毅からのメッセージ





ピクセラの代表取締役社長・藤岡 毅は、今回の施策について「昨日、どの番組が盛り上がっているのかを日々発信することで、テレビ番組との新しい出会い方をつくっていきたい」とコメントしています。

テレビが持つリアルタイム共有の魅力を、データという形で日常に届けることを目的とした施策の第一弾と位置づけられています。

Xit（サイト）を通じてスマートフォンでテレビを視聴できる利便性に加え、リアルタイム視聴者数や「いいね」のデータによってテレビの”今”を可視化する体験の提供が、PoiTele（ポイテレ）の中核的な価値として設計されています。

よくある質問

Q. このランキングは全国の視聴率と同じものですか？

A. PoiTele（ポイテレ）およびXit（サイト）の利用状況をもとにした独自集計であり、全国のテレビ視聴率や外部調査機関による視聴率とは異なるデータです。

Q. 専用Webサイト「pixela.tv」では何が確認できますか？

A. リアルタイムに蓄積された視聴データの時系列ポイントおよび推移がグラフ形式で公開されており、過去の番組内でどの時間帯が最も盛り上がっていたかを視覚的に確認できます。

Q. ランキングはどの媒体で確認できますか？

A. ピクセラ公式X（@PIXELA_）にて毎日9時15分に投稿されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 毎朝9時15分、前日の視聴TOP3を公開！ ピクセラ「昨日のテレビ視聴ランキングTOP3」 appeared first on Dtimes.