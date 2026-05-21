◇MLB マリナーズ 5-4 ホワイトソックス(日本時間21日、T-モバイル・パーク)

ホワイトソックスの村上宗隆選手が「2番・ファースト」でスタメン出場。2本のヒットを放ち、一時同点に追いつくタイムリーで4試合ぶりの打点をあげました。

マリナーズとの3連戦最終戦に臨んだホワイトソックス。2回に先制を許すと、直後に同点に追いつくも、4回に勝ち越し打を浴びます。それでも直後の5回には、1アウトからの連打で1、2塁のチャンスメイク。続いてこの日の第3打席を迎えた村上選手が、2ボールからの3球目のスライダーをとらえ、同点タイムリーとしました。以降、均衡の展開としていたものの7回にジョニー・ペレダ選手とランディ・アロザレーナ選手のホームランを浴び3点ビハインド。8回以降は反撃を見せ1点差に迫るも、ホワイトソックスの反撃及ばず敗れました。

前日には2度の四球もあり、快音が響かなかった村上選手。この日は2試合ぶりのヒットを放つなど、5打数2安打としました。5回のタイムリーでは、日本時間17日の試合で2本塁打を放って以来となる打点も記録。1塁ベースを踏むと両手を掲げて喜びを表現しました。