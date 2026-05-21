右腕骨折の日笠陽子、近影のギプス姿にファン心配「痛々しい」「お大事に」
声優の日笠陽子が、19日放送のABEMAの生放送バラエティー番組『声優と夜あそび』に出演し、右腕を骨折したことを報告した。これを受け、番組の公式Xでは、日笠のギプス姿の動画が公開された。
【動画】大丈夫？右腕骨折でギプス姿の日笠陽子
骨折については番組冒頭、ともにパーソナリティを務める芹澤優から「知らない情報がここにあるのですが…これはどうしましたか？」と問われると、日笠は「これはあの…骨折しました」と笑いながら説明。
骨折した時期は「これは折れたてだから。一昨日（おととい）、やばいよね」と自虐し、骨折した理由は「ズボンを履いていたんだけど、裾がめっちゃヒラヒラしていて。厚底（の靴）を履いていればよかったんだけど、ぺたんこのスニーカーを履いていたから、ひらひらした裾に引っかかって、ドベッ！と転んで。しかも2回も転んで同じところを強打するという…」と打ち明けていた。
まさかの骨折報告と痛々しい姿の近影にネット上では「マジで痛々しい 骨折経験あるから痛みを共感できてしまう」「これだして良いのですか？」「ひよっちお大事になさってください」などと驚いている。
日笠は2009年にアニメ『けいおん!』の秋山澪役を演じ、ユニット「放課後ティータイム」としても活動。このほか、『戦姫絶唱シンフォギア』マリア・カデンツァヴナ・イヴ役、『キングダム』キョウカイ役、『呪術廻戦』庵歌姫役、『SHAMAN KING』麻倉葉役など、人気キャラクターを多数担当している。
【動画】大丈夫？右腕骨折でギプス姿の日笠陽子
骨折については番組冒頭、ともにパーソナリティを務める芹澤優から「知らない情報がここにあるのですが…これはどうしましたか？」と問われると、日笠は「これはあの…骨折しました」と笑いながら説明。
まさかの骨折報告と痛々しい姿の近影にネット上では「マジで痛々しい 骨折経験あるから痛みを共感できてしまう」「これだして良いのですか？」「ひよっちお大事になさってください」などと驚いている。
日笠は2009年にアニメ『けいおん!』の秋山澪役を演じ、ユニット「放課後ティータイム」としても活動。このほか、『戦姫絶唱シンフォギア』マリア・カデンツァヴナ・イヴ役、『キングダム』キョウカイ役、『呪術廻戦』庵歌姫役、『SHAMAN KING』麻倉葉役など、人気キャラクターを多数担当している。