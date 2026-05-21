アフガンハウンドのイメージを覆すわんこの寝顔が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で29万7000回再生を突破し、「アフガンって気付かんかったw」「白目むいてるし！」「バイオハザードに似たやつ出てくる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『美しく、高貴な犬』と言われるアフガンハウンド→実際に飼ってみると…想像を違いすぎる『衝撃の寝顔』】

気品ゼロの寝顔に爆笑！？

TikTokアカウント「julius_afghanhound」の投稿主さんは、アフガンハウンドの『ユーリ』ちゃんの日常を紹介しています。アフガンハウンドといえば、美しく輝く長毛にスラリとした体型、そして気高く凛とした佇まいが魅力の犬種。しかし、ユーリちゃんは少し違うようです。

普段は優雅そのものなのに、眠っているときだけは別犬のように崩れてしまうのだとか。

この日も、ケージに鼻をむぎゅっと押し付けながら、歯茎を丸出しにして爆睡。さらに口をポカンと開け、白目をむいた姿からは、アフガンハウンドらしい気品がまったく感じられなかったそうです。その豪快すぎる寝顔に、投稿主さんも思わず笑ってしまったのだとか。

優雅さとのギャップがたまらない♡

もちろん、起きているときのユーリちゃんはとっても優雅。長い被毛をなびかせながら歩く姿は、まさにアフガンハウンドそのもので、思わず見惚れてしまうほどだといいます。

しかしその一方で、とても家庭的で甘えん坊な一面も。特におばあちゃんのことが大好きで、遊びに行くと「まだ帰りたくない！」とアピールすることもあるのだとか。

モデル犬のような美しさを見せたかと思えば、白目で寝落ちする無防備さも見せてくれるユーリちゃん。そのギャップが可愛すぎて、多くの人を笑顔にしているのでした♡

この投稿には、「わたしの知ってるアフガンじゃないw」「朝から笑わせてもらいました」「何度もリピートしちゃうwww」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「julius_afghanhound」には、他にもユーリちゃんのユニークな姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「julius_afghanhound」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。