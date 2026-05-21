あまりにくつろぎすぎているフレンチブルドッグさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万1000回再生を突破し、「貫禄がすごいw」「葉巻とか持ってそう」「中に人が入ってそう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ふと『ソファでくつろぐ犬』を撮影した結果→貫禄がありすぎる『まさかの姿勢』】

ソファでくつろぐ姿が人間すぎる！？

TikTokアカウント「s_miiiii0119」の投稿主さんは、ガンモちゃんとテンちゃんという2匹のフレンチブルドッグと暮らしています。

ある日、テンちゃんがソファでのんびりくつろいでいたときのこと。ふと見ると、テンちゃんはソファの縁に前足をだらんと置き、さらに背もたれへしっかり体を預けて座っていたそうです。その姿勢があまりにも自然で、まるで休日にリビングでくつろぐ人間そのもの。どこか「社長感」まで漂っていたのだとか。

余裕たっぷりの表情も相まって、「今から新聞でも読みそう…」と思ってしまうほどだったといいます。あまりに貫禄ある座り方に、投稿主さんも思わず笑ってしまったそう。

兄犬の前では甘えん坊な一面も♡

そんな葉巻が似合いそうなテンちゃんですが、兄犬のガンモちゃんの前では少し違う一面を見せるそうです。ガンモちゃんに頭をペシペシ叩かれても、テンちゃんはまったく反抗しないのだとか。むしろ「お兄ちゃんだからしょうがないか…」と言わんばかりに、おとなしく受け入れているそうです。

テンちゃんは生まれた頃からガンモちゃんのことが大好きで、今でもとても良い関係を築いているのだとか。普段の貫禄たっぷりな姿とのギャップが可愛らしく、思わずホッコリしてしまうワンシーンなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「笑いが止まらなくなってしまった」「可愛いから許される」「絶対前世優しいお母さんやったやんw」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「s_miiiii0119」には、ガンモちゃん＆テンちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「s_miiiii0119」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。