首位アーセナルを追うマンチェスター・シティに、フランスの新しい才能は鮮やかな先制弾を与える。プレミアリーグ第37節、ボーンマスvsマンチェスター・シティの39分、ボーンマスFWイーライ・ジュニア・クルピは落ち着いたトラップを見せる。体制を整えると、ゴール右上に弧を描くシュートを決めた。クルピはゴール後、コーナーに駆け寄って宙返りを披露し、自身の得点を喜んだ。





ボーンマス公式サイトによると、クルピは今季13点目を記録したことで、プレミアデビューシーズンにおける10代最多得点記録を更新。ロビー・ファウラーやロビー・キーンといった偉大な名手たちを上回った。フランス国籍を持つクルピ。キリアン・ムバッペ、ウスマン・デンベレ、マイケル・オリーセ、ブラッドリー・バルコラ、デジレ・ドゥエ。現在のフランスは、世界でも屈指のアタッカー供給国となっている。次々とハイレベルなFWを輩出するフランスにおいて、最新作と言えるのがクルピだ。特筆すべきはシュート技術。ボックス内は予期せぬ軌道やディフレクションが起きるが、まるで予期していたように足をボールに合わせて、ゴールを陥れる。また、ミドルレンジから決めるシュート力も併せ持つ。トランジションが早く、バスケットボールのようなスピーディな展開を見せ、インテンシティも激しく強いプレミア。経験を積んだ実力者でも苦戦するリーグで、19歳のFWは移籍1年目から早くも足跡を残した。シティ戦で打ち立てた記録も、これから数多く作る記録の一つになるのだろうか。クルピのシュートから目が離せない。