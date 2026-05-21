JR北海道は、JR札幌駅のリニューアル計画の概要を発表した。

「サツエキ ヒトトキ」をコンセプトに、駅周辺の商業施設とのつながりを持たせた駅を目指す。高架化から35年以上が経過した駅設備を刷新し、2029年度第1四半期ごろにかけて、駅全体のリニューアルを進める。

エキナカ商業施設は、JR北海道フレッシュキヨスクが事業主体となり2027年度末の開業を目指す。商業面積は現在の約1,300平方メートルから約2,000平方メートルに拡大し、店舗数も18店舗から約30店舗へと増える。開発コンセプトは「DO 3 STORY（ドウ サン ストーリー）」で、北海道の地で生まれたヒト・モノ・トキの3つの物語をつむぐ空間を目指す。土産店に加え、北海道の旬やソウルフードを楽しめるスイーツ店・惣菜店・飲食店、コンビニやベーカリーの出店を計画している。

東西コンコースは北海道の歴史・文化と未来をそれぞれテーマにデザインを一新する。西コンコースは北海道大学や赤れんが庁舎に続く歴史や文化を感じられる空間、東コンコースは新幹線駅や再開発ビルに繋がる未来を感じる空間とする。

また、みどりの窓口やJRインフォメーションデスク、北海道さっぽろ観光案内所を隣接配置して案内機能を強化するほか、改札内には雪をモチーフにしたカマクラデザインの待合室を今秋ごろに開設する予定。改札外のトイレは廃止する。

2026年度は駅設備の配置見直しと商業スペース拡大に向けた工事を実施し、東西コンコースの改札・券売機等の移転が順次発生する。