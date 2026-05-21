ディオール、大阪・心斎橋に「ハウス オブ ディオール 心斎橋」をオープンへ。建築、アート、美食が交差する“夢の王国”
近年、ラグジュアリーブランドにとって旗艦店は、単なる“ショップ”ではなくなっています。建築、アート、クラフト、食、庭園、都市文化──。それらを横断しながら、ブランドの思想そのものを空間化する“文化的な体験装置”へと変化しています。
Dior は、2026年5月21日、大阪・心斎橋の中心地に「ハウス オブ ディオール 心斎橋」をオープンします。ディオールと日本を結ぶ長年の関係性に敬意を表した、新たな旗艦店です。
Courtesy of DIOR
藤本壮介が描く、“クチュールの建築”
まず目を引くのが、日本人建築家 藤本壮介（Sousuke Fujimoto） が手がけた波打つようなファサードです。クリスチャン・ディオールがデザインしたオートクチュールドレスを思わせる、柔らかなドレープや重なり合う布の流れ。その印象を、建築として立体化したような外観になっています。
Courtesy of DIOR
白く軽やかなファサードは、都市の中に浮かび上がる“布の彫刻”のようでもあり、近年の藤本壮介建築にも共通する、有機性と浮遊感が漂います。ラグジュアリー建築において、“ブランドロゴを強調する建築”から、“ブランドの感覚そのものを空間化する建築”へと変化している現在の流れを象徴する存在と言えるでしょう。
Courtesy of DIOR
ピーター・マリノによる“夢の王国”
インテリアデザインを手がけたのは、数々のラグジュアリーブランド建築を手がけてきた建築家 ピーター・マリノ（Peter Marino）です。4フロアに広がる空間は、アリス・エイコックによる彫刻作品を囲むように設置された壮大な階段でつながれています。
Courtesy of DIOR
Courtesy of DIOR
ヴェルサイユの寄木細工をはじめとするディオールの象徴的コードを取り込みながら、光に満ちた空間の中で、ヘリテージとモダニティを共存させています。
1階にはウィメンズアクセサリー、シューズ、レザーグッズ、「ラ コレクシオン プリヴェ」のフレグランス、ファインジュエリーが並び、バーティカルガーデンが都市の中に静かな緑の余白を生み出しています。
Courtesy of DIOR
2階では、Jonathan Anderson によるプレタポルテコレクションとバッグを展開。3階のメンズフロアには、ネイビーブルーのアームチェアが置かれ、メンズコレクションの現代性と大胆さを反映しています。
Courtesy of DIOR
Courtesy of DIOR
“ブティック”という名の美術館
今回の空間で特に印象的なのは、“ブティック”でありながら、美術館のような密度を持っていることです。ギャラリストでもあったクリスチャン・ディオールが、同時代の芸術家たちと築いた友情へのオマージュとして、空間には厳選されたアートピースが点在しています。
Courtesy of DIOR
クリスチャン・ディオール最初のブティック「コリフィシェ」で彼に助言を与えた画家クリスチャン・ベラール（Christian Bérard） の作品をはじめ、クロード・ラランヌ（Claude Lalanne） の「Ginkgo（イチョウ）」ベンチ、フランク・エヴヌーによる家具作品、さらにティム・ハイランド（Tim Hailand）による「トワル ドゥ ジュイ」の再解釈などが並びます。また、フラワーアーティスト 東 信（Azuma Makoto） による“カプセル化された花”も展示。日本の生け花文化を現代的に昇華しながら、ムッシュ ディオールが愛した庭園への情熱を静かに語りかけています。
“ムッシュ ディオール”という美食空間
この体験をさらに特別なものにしているのが、レストラン「ムッシュ ディオール」の存在です。空間はピーター・マリノが“庭園へのオマージュ”として構想。メニューを手がけるのは、女性シェフとして世界最多のミシュラン星を持つアンヌ＝ソフィー・ピック（Anne-Sophie Pic） です。
Courtesy of DIOR
「カナージュ」「オーバル」「ヒョウ柄」といったディオールのコードを再解釈しながら、「ラ トワル ブランシュ」「レ ペタル」など、クチュールのような詩的な料理を展開しています。フランスのオートキュイジーヌと日本の食材。その対話の中で、食もまたディオールの世界観を構成する重要なレイヤーとして存在しています。
Courtesy of DIOR
“都市文化の拠点”としてのラグジュアリー
近年、世界のラグジュアリーブランドは、“どこで買うか”以上に、“どんな文化体験を提供できるか”を競い始めています。
建築、アート、食、庭園、クラフト、日本文化──。
「ハウス オブ ディオール 心斎橋」は、それらすべてを横断しながら、ディオールというメゾンの世界観を“都市空間”として提示するプロジェクトなのかもしれません。
大阪という都市の新たなランドマークとして、この場所は今後、単なるブティックを超えた存在となっていきそうです。
【INFORMATION】
ハウス オブ ディオール 心斎橋
住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-9-17
オープン日：2026年5月21日（木）
Dior は、2026年5月21日、大阪・心斎橋の中心地に「ハウス オブ ディオール 心斎橋」をオープンします。ディオールと日本を結ぶ長年の関係性に敬意を表した、新たな旗艦店です。
藤本壮介が描く、“クチュールの建築”
まず目を引くのが、日本人建築家 藤本壮介（Sousuke Fujimoto） が手がけた波打つようなファサードです。クリスチャン・ディオールがデザインしたオートクチュールドレスを思わせる、柔らかなドレープや重なり合う布の流れ。その印象を、建築として立体化したような外観になっています。
Courtesy of DIOR
白く軽やかなファサードは、都市の中に浮かび上がる“布の彫刻”のようでもあり、近年の藤本壮介建築にも共通する、有機性と浮遊感が漂います。ラグジュアリー建築において、“ブランドロゴを強調する建築”から、“ブランドの感覚そのものを空間化する建築”へと変化している現在の流れを象徴する存在と言えるでしょう。
Courtesy of DIOR
ピーター・マリノによる“夢の王国”
インテリアデザインを手がけたのは、数々のラグジュアリーブランド建築を手がけてきた建築家 ピーター・マリノ（Peter Marino）です。4フロアに広がる空間は、アリス・エイコックによる彫刻作品を囲むように設置された壮大な階段でつながれています。
Courtesy of DIOR
Courtesy of DIOR
ヴェルサイユの寄木細工をはじめとするディオールの象徴的コードを取り込みながら、光に満ちた空間の中で、ヘリテージとモダニティを共存させています。
1階にはウィメンズアクセサリー、シューズ、レザーグッズ、「ラ コレクシオン プリヴェ」のフレグランス、ファインジュエリーが並び、バーティカルガーデンが都市の中に静かな緑の余白を生み出しています。
Courtesy of DIOR
2階では、Jonathan Anderson によるプレタポルテコレクションとバッグを展開。3階のメンズフロアには、ネイビーブルーのアームチェアが置かれ、メンズコレクションの現代性と大胆さを反映しています。
Courtesy of DIOR
Courtesy of DIOR
“ブティック”という名の美術館
今回の空間で特に印象的なのは、“ブティック”でありながら、美術館のような密度を持っていることです。ギャラリストでもあったクリスチャン・ディオールが、同時代の芸術家たちと築いた友情へのオマージュとして、空間には厳選されたアートピースが点在しています。
Courtesy of DIOR
クリスチャン・ディオール最初のブティック「コリフィシェ」で彼に助言を与えた画家クリスチャン・ベラール（Christian Bérard） の作品をはじめ、クロード・ラランヌ（Claude Lalanne） の「Ginkgo（イチョウ）」ベンチ、フランク・エヴヌーによる家具作品、さらにティム・ハイランド（Tim Hailand）による「トワル ドゥ ジュイ」の再解釈などが並びます。また、フラワーアーティスト 東 信（Azuma Makoto） による“カプセル化された花”も展示。日本の生け花文化を現代的に昇華しながら、ムッシュ ディオールが愛した庭園への情熱を静かに語りかけています。
“ムッシュ ディオール”という美食空間
この体験をさらに特別なものにしているのが、レストラン「ムッシュ ディオール」の存在です。空間はピーター・マリノが“庭園へのオマージュ”として構想。メニューを手がけるのは、女性シェフとして世界最多のミシュラン星を持つアンヌ＝ソフィー・ピック（Anne-Sophie Pic） です。
Courtesy of DIOR
「カナージュ」「オーバル」「ヒョウ柄」といったディオールのコードを再解釈しながら、「ラ トワル ブランシュ」「レ ペタル」など、クチュールのような詩的な料理を展開しています。フランスのオートキュイジーヌと日本の食材。その対話の中で、食もまたディオールの世界観を構成する重要なレイヤーとして存在しています。
Courtesy of DIOR
“都市文化の拠点”としてのラグジュアリー
近年、世界のラグジュアリーブランドは、“どこで買うか”以上に、“どんな文化体験を提供できるか”を競い始めています。
建築、アート、食、庭園、クラフト、日本文化──。
「ハウス オブ ディオール 心斎橋」は、それらすべてを横断しながら、ディオールというメゾンの世界観を“都市空間”として提示するプロジェクトなのかもしれません。
大阪という都市の新たなランドマークとして、この場所は今後、単なるブティックを超えた存在となっていきそうです。
【INFORMATION】
ハウス オブ ディオール 心斎橋
住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-9-17
オープン日：2026年5月21日（木）