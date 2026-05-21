栃木県で69歳の女性が殺害され、実行役の少年4人らが逮捕された強盗殺人事件の発生からきょうで一週間。逮捕された指示役とみられる男が事件前、面識のあった少年に仲間を集めさせた可能性があることがわかりました。

記者

「捜査員が夫婦の自宅へと入っていきました」

今月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどし、実行役の少年4人と指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）・妻の美結容疑者（25）が逮捕された事件の発生から一週間。

警察はけさから横浜市にある竹前容疑者夫婦の自宅を捜索していますが、その後の捜査関係者への取材で、海斗容疑者が事件前、面識のあった少年に仲間を集めさせた可能性があることが新たにわかりました。

4人の少年のうち2番目に逮捕された少年が闇バイトに応募し、竹前容疑者夫婦と知り合ったとみられます。

海斗容疑者の学生時代を知る人は。

海斗容疑者の学生時代を知る人

「授業を受けない、先生にいろいろ文句言うとか。気に入らない友達、クラスメイトがいたらちょっと蹴ったりとか」

少年のうち1人は事件後に飲食店のアルバイトに行き、そこで確保されたということです。

警察は竹前容疑者のさらに上に別の人物がいるとみて、実態解明を進めています。