女優の白石まるみ（63）が21日、自身のインスタグラムを更新。芸能界の友人たちとの会食ショットを公開した。

「ネオのメンバー（麻倉未希さん田中美奈子ちゃん西村知美ちゃん彦麻呂さん）＋庄野真代さんと宇徳敬子ちゃん（＋妹さん）が加わり食事会がありました。私を入れて8人」と報告。「銀座の特別な空間にて、和やかに時が過ぎてゆきました 楽しかったです」とつづった。

「私は歌手活動を一年しかしてないんで、歌の世界のことはあまりわからないんですけどね…花の82年組と言っても、実際は1978年にドラマで芸能界デビューしているし…」と白石。「けど、時を経てこういうメンバーで和やかに食事をできるってほんと、いろんな話が聞けて面白かったし、先輩後輩を超えて同じ芸能界という学校の同窓生の会みたいで良い時間だった。みんないい人達ばかり。美味しくて楽しい時間でした」と記した。

「私は庄野真代さんと隣の席だったので、いっぱいお話が出来ました 最倖」とし、「#白石まるみ」「#ネオスターズ」と添えた。

ネオスターズは80年代のアイドルが中心となったコーラスグループ。