岩瀬洋志、ナチュラルな色気で魅了 普段使いのUVケアも明かす
俳優の岩瀬洋志が21日、東京・SHIBUYA CAST.で行われた韓国コスメブランド「d’Alba」のポップアップストア『Your GLOW, Your COLOR -今日はどの色で守る？-』内覧会に来場した。
【写真】ウェットなヘアスタイルで色気ダダ漏れ…透明感もたっぷりな岩瀬洋志
岩瀬は、ベージュのワークジャケット風アウターにホワイトパンツを合わせた、やわらかく上品なカジュアルスタイルで登場。ウェットな質感の黒髪ヘアと、透明感あふれる肌が印象的で、ナチュラルな色気をただよわせた。
同ブランドのUV下地については、「日が照っているときや、ロケ前に塗るようにしています」と普段から愛用していることを明かし、「男性だと、ひげまわりやくすみが消えて、自然なトーンアップができます」とおすすめポイントを語った。
韓国コスメブランド「d’Alba」は、SHIBUYA CAST.にてポップアップストア『Your GLOW, Your COLOR -今日はどの色で守る？-』を、きょう21日から5月31日まで開催している。
【写真】ウェットなヘアスタイルで色気ダダ漏れ…透明感もたっぷりな岩瀬洋志
岩瀬は、ベージュのワークジャケット風アウターにホワイトパンツを合わせた、やわらかく上品なカジュアルスタイルで登場。ウェットな質感の黒髪ヘアと、透明感あふれる肌が印象的で、ナチュラルな色気をただよわせた。
韓国コスメブランド「d’Alba」は、SHIBUYA CAST.にてポップアップストア『Your GLOW, Your COLOR -今日はどの色で守る？-』を、きょう21日から5月31日まで開催している。