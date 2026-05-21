ビンタ、髪引っ張り、押し倒し… 元AKBグループの2人が劇中で取っ組み合いのケンカ「おかしいのはお前だよ！」「はぁ今何つった？」『サレタ側の復讐』第8話【ネタバレあり】
テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第8話が20日放送され、元AKBグループの出演者2人が取っ組み合いのケンカをした。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「女こわすんぎ」取っ組み合いのケンカをした篠田麻里子
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫されている早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
第8話では、ねつ造記事が出回ったことによって、追い詰められた不倫相手・愛（青島心）に刺され、昏睡状態に陥ってしまった樹（高松アロハ）。「脅すだけって言ったのに、どうして！」と、佳乃の行き過ぎた行動を奈津子と麗奈は非難するも、佳乃は激しく逆上し、復讐同盟は仲間割れの危機に陥る。
怒った佳乃は何かを企んでいる様子。サレ妻からシタ夫への復讐は、やがて女同士の激しい争いになる。「おかしいのはお前だよ！」と言い放った麗奈に対し、佳乃は「はぁ今何つった？」と怒り。佳乃はビンタをすれば、麗奈は押し倒し、2人は髪を引っ張ったり、胸ぐらをつかんだりするケンカを繰り広げた。
かつてAKBグループに所属した2人の演技に、SNS上では「うわああああ怖」「女こわすんぎ」などの反響が寄せられている。
【場面写真】「女こわすんぎ」取っ組み合いのケンカをした篠田麻里子
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
第8話では、ねつ造記事が出回ったことによって、追い詰められた不倫相手・愛（青島心）に刺され、昏睡状態に陥ってしまった樹（高松アロハ）。「脅すだけって言ったのに、どうして！」と、佳乃の行き過ぎた行動を奈津子と麗奈は非難するも、佳乃は激しく逆上し、復讐同盟は仲間割れの危機に陥る。
怒った佳乃は何かを企んでいる様子。サレ妻からシタ夫への復讐は、やがて女同士の激しい争いになる。「おかしいのはお前だよ！」と言い放った麗奈に対し、佳乃は「はぁ今何つった？」と怒り。佳乃はビンタをすれば、麗奈は押し倒し、2人は髪を引っ張ったり、胸ぐらをつかんだりするケンカを繰り広げた。
かつてAKBグループに所属した2人の演技に、SNS上では「うわああああ怖」「女こわすんぎ」などの反響が寄せられている。