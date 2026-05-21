【D-スタイル グスタフ ムンベイ仕様 ［Clear Parts Append］】 10月 発売予定 価格：3,960円

コトブキヤは、プラモデル「D-スタイル グスタフ ムンベイ仕様 ［Clear Parts Append］」を10月に発売する。価格は3,960円。

本商品は、アニメ「ゾイド -ZOIDS-」に登場する「ムンベイ」の愛機「グスタフ」を、同社のデフォルメシリーズ「D-スタイル」より立体化したもの。「D-スタイル グスタフ」にボーナスパーツとして頭部コックピットの無色クリアー成型パーツを追加したものとなっている。

機体後部のキャリアは2台付属しており、劇中のように「シールドライガー」や「コマンドウルフ」を載せられるほか、下面の車輪を使用した”ころがし走行”もできる。

また、コックピットは複座型になっており、パイロットは「ムンベイ」のほか、「フィーネ」が付属する。

「D-スタイル グスタフ ムンベイ仕様 ［Clear Parts Append］」詳細

スケール：ノンスケール サイズ：全長：グスタフ本体 約100mm、キャリア2台牽引時 約295mm パーツ数：1～50素材：PS、PVC

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