辻希美、夕食の肉巻きおにぎり披露「ボリュームすごい」「ごまトッピング最高」の声
【モデルプレス＝2026/05/21】タレントの辻希美が5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。ボリュームのある夕飯を投稿し、話題となっている。
【写真】38歳5児のママタレ「ボリュームすごい」フライパンいっぱいの肉巻きおにぎり披露
辻は「夕飯に肉巻きおにぎり」とつづり、写真を投稿。フライパンいっぱいに肉で巻いた大きな肉巻きおにぎりを2つ並べて、タレを絡めている様子を披露している。
この投稿には「ごまトッピング最高」「ボリュームすごい」「食べたい」「食欲そそる〜」「愛情たっぷりですね」「辻ちゃんのご飯はいつも美味しそう」などと反響が集まっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「ボリュームすごい」フライパンいっぱいの肉巻きおにぎり披露
◆辻希美、ボリュームたっぷりの肉巻きおにぎり公開
辻は「夕飯に肉巻きおにぎり」とつづり、写真を投稿。フライパンいっぱいに肉で巻いた大きな肉巻きおにぎりを2つ並べて、タレを絡めている様子を披露している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「ごまトッピング最高」「ボリュームすごい」「食べたい」「食欲そそる〜」「愛情たっぷりですね」「辻ちゃんのご飯はいつも美味しそう」などと反響が集まっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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