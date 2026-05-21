有名女優「ガッツリ和食」手作り朝食披露で絶賛の声「理想的」「品数豊富」
【モデルプレス＝2026/05/21】俳優の秋野暢子が5月20日、自身のInstagramを更新。和食の朝食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】69歳ベテラン女優「理想的」納豆に明太子…和な朝食披露
秋野は「おはようございます。今朝はガッツリ和食です」とつづり、美しく並べられた朝食を披露。「昨日の残り物に納豆 明太子 カニカマ入卵焼き 海苔」とメニューを紹介し、昨晩の残り物という長芋と大葉と梅干しをまぜた料理に納豆を添えたおかずや、卵焼き、具だくさんのおかずが並ぶ食卓を公開した。さらに、健康を意識したドリンクや栄養補助食品のアイスも添えられており、バランスの取れた朝食となっている。
また、「今日は、夜〜雨みたいですね。ムシムシするとか…」と天候に触れ「体調気をつけましょうね。今日も良い日になりますように」とメッセージを記している。
この投稿には「ガッツリだけど体に優しそう」「理想的な和朝食」「めっちゃ美味しそう」「彩りも綺麗」「品数豊富で栄養満点ですね」「器も素敵」「健康の秘訣が詰まってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「理想的」納豆に明太子…和な朝食披露
◆秋野暢子、ガッツリ和食朝食公開
秋野は「おはようございます。今朝はガッツリ和食です」とつづり、美しく並べられた朝食を披露。「昨日の残り物に納豆 明太子 カニカマ入卵焼き 海苔」とメニューを紹介し、昨晩の残り物という長芋と大葉と梅干しをまぜた料理に納豆を添えたおかずや、卵焼き、具だくさんのおかずが並ぶ食卓を公開した。さらに、健康を意識したドリンクや栄養補助食品のアイスも添えられており、バランスの取れた朝食となっている。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿には「ガッツリだけど体に優しそう」「理想的な和朝食」「めっちゃ美味しそう」「彩りも綺麗」「品数豊富で栄養満点ですね」「器も素敵」「健康の秘訣が詰まってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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