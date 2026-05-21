カバヤ、「マジョレット」のECサイトで、油圧ショベル、トラックなどボルボの建機ミニカーを5種発売中
【マジョレット建機シリーズ】 発売中 価格:各1,045円
カバヤはミニカー「マジョレット」のECサイトでボルボ(Volvo)の建設機械5種を販売している。価格は各1,045円。
ボルボはスウェーデンのメーカー。様々な事業をグループとしてトラック、乗用車、 建設機械、バスなど様々な事業を行っている。
カバヤ「マジョレット」ECサイトでは今回紹介した建機だけでなく、「メルセデス-AMG GT 63/MERCEDES AMG GT 63」、「トヨタ スープラ JZA80/TOYOTA SUPRA JZA80」など様々な商品を扱っている。【エクスカヴェーター】
ボルボ EC950F エクスカヴェーター/VOLVO EC950F EXCAVATOR
●商品ページ【ホイール ローダー】
ボルボ L350H ホイール ローダー/VOLVO L350H WHEEL LOADER
●商品ページ【ハウラー トラック】
ボルボ A60H アーティキュレーテッド ハウラー トラック/VOLVO A60H ARTICULATED HAULER TRUCK
●商品ページ【スキップ トラック】
ボルボ FMX スキップ トラック/VOLVO FMX SKIP TRUCK
●商品ページ【セメント ミキサー】
ボルボ FMX セメント ミキサー/VOLVO FMX CEMENT MIXER
●商品ページ【ECサイト】
他にも多数の商品を販売している