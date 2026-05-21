【マジョレット建機シリーズ】 発売中 価格:各1,045円

カバヤはミニカー「マジョレット」のECサイトでボルボ(Volvo)の建設機械5種を販売している。価格は各1,045円。

ボルボはスウェーデンのメーカー。様々な事業をグループとしてトラック、乗用車、 建設機械、バスなど様々な事業を行っている。

カバヤ「マジョレット」ECサイトでは今回紹介した建機だけでなく、「メルセデス-AMG GT 63/MERCEDES AMG GT 63」、「トヨタ スープラ JZA80/TOYOTA SUPRA JZA80」など様々な商品を扱っている。

【エクスカヴェーター】

ボルボ EC950F エクスカヴェーター/VOLVO EC950F EXCAVATOR

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【ホイール ローダー】

ボルボ L350H ホイール ローダー/VOLVO L350H WHEEL LOADER

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【ハウラー トラック】

ボルボ A60H アーティキュレーテッド ハウラー トラック/VOLVO A60H ARTICULATED HAULER TRUCK

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【スキップ トラック】

ボルボ FMX スキップ トラック/VOLVO FMX SKIP TRUCK

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【セメント ミキサー】

ボルボ FMX セメント ミキサー/VOLVO FMX CEMENT MIXER

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【ECサイト】

他にも多数の商品を販売している