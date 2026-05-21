【立ち仕事派】老廃物を流して脚すっきり！ 仕事タイプ別・もみほぐし術

血流の滞りや老廃物が原因で脚がむくみ、太く見えている人には、押して、流す、もみほぐしがおすすめ。とにかく簡単にできる立ち仕事派のためのメソッド。毎日のケアに取り入れてみて。

美脚づくりの達人

田辺智美さん

「足健道さと足ツボ療術院」院長。オリジナルメソッド「足健道」を開発。『もむだけ美脚ダイエット』（産業編集センター）、『「足もみ」で心も体も超健康になる！』（三笠書房）など著作多数。

足首から膝まわりを重点的に押し流して、すらり脚に

立ち仕事をする人たちは重力の関係で、足首から膝上10cmくらいまでがむくみがち。ふくらはぎや膝まわり、膝裏をもみほぐすことが、むくみを和らげることに繋がる。また、足首に老廃物が溜まりやすいため、くるぶしまわりを入念に押すこともポイント。

CHECK！

より効果を高めるために日頃から実践を！

✅️ 骨盤を立て、肛門と膣を締める。

✅️ 足裏の3点を意識して5秒立つ。

✅️ かかとをつけて立ち、かかとを3回上げ下げする。

肛門と膣を締め上げて自律神経を整える。親指と小指の付け根、かかとの三角形バランスを意識して立つことで姿勢が整う。かかとの上げ下げでふくらはぎのポンプ機能を高める。

足裏を流す

足裏の副腎（A）、腎臓（B）の反射区を押す。輸尿管の反射区（C）をスライドさせ、膀胱の反射区（D）を押す。尿道の反射区（E）をスライドさせる。3回行う。反対側の足も同様に。

膝の真上をプッシュ

膝上の中央部分に手の両親指を重ねて置く。そこから指5本分上まで押していく。その後、外側、内側の順番で同様に押す。2回行う。反対側の脚も同様に。

膝裏のツボをプッシュ

両手の中指と薬指を重ねて、膝裏の横ジワの中央にある「委中」のツボを10回押す。ツボの奥まで深く指を入れる感覚で、優しい圧をかける。反対側の脚も同様に。

外くるぶし〜膝下をプッシュ

親指を外くるぶしの真上に置き、骨に沿わせながら膝に向けて押していく。骨の際に付いた老廃物を潰すように親指を細かくずらしながら押す。1回でOK。反対側の脚も同様に。

内くるぶし〜膝下をプッシュ

親指を内くるぶしの真上に置き、骨に沿わせながら膝に向けて押していく。骨の際に付いた老廃物を潰すように親指を細かくずらしながら押す。1回でOK。反対側の脚も同様に。

ふくらはぎをプッシュ

アキレス腱の上あたりから膝下まで、ふくらはぎの筋肉を挟み込むようにつまんで、深くもみ込む。1回でOK。反対側の脚も同様に。