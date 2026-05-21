【クレスト CR-C98E2 強襲型Ver.】 10月 発売予定 価格：7,920円

コトブキヤは、プラモデル「クレスト CR-C98E2 強襲型Ver.」を10月に発売する。価格は7,920円。

本製品は、ロボットアクションゲーム「ARMORED CORE 3 SILENT LINE」より、オープニングムービーで登場した軽量二脚機体「クレスト CR-C98E2 強襲型Ver.」を、同社のプラモデルシリーズ「V.I.（ヴァリアブル.インフィニティ.）」で商品化したもの。「V.I.」シリーズ復刻商品の第2弾として、2010年8月に発売された商品を再び商品化している。

シリーズを代表するレーザーライフル「MWG-KARASAWA」を始め、ステルス装備や補助ブースタを搭載したロマンあふれる機体となっており、同シリーズ内の共通規格による互換性はそのままに、一部パーツ分割・配置を刷新。当時発売されたモデルからパーツの強度を高めるなど、より高い品質で仕上げている。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「特製パッケージアートアクリルブロック」が付属する。

「クレスト CR-C98E2 強襲型Ver.」

コトブキヤ限定特典「特製パッケージアートアクリルブロック」

仕様： プラモデル スケール：1/72スケール サイズ：全高 約160mm 素材：PS、PE

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※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。