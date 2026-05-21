2児の母・安めぐみ、長女“小学校最後”の運動会を報告 ボリューム満点の手作り弁当に反響「美味しそう」
2児の母でタレントの安めぐみ（44）が20日、自身のブログを更新。長女（11）の“小学校最後の運動会”が行われたことを報告するとともに、家族との穏やかな日常ショットを多数公開した。
【写真】「美味しそう」長女“小学校最後”の運動会！安めぐみ手作りのボリューム満点＆彩り豊かなお弁当
安は「最近の色々」とつづり、ブルーのワンピースを着た次女（2）を安が抱っこしながら笑顔を見せる親子ショットや、鮮やかなピンク色の花を見つめる次女の後ろ姿などを公開し、「お天気良い日が続いて、公園やお散歩へあちらこちら」と近況を明かしている。
ほかにも、青空と緑が広がる開放的な景色の中、リュックを背負った長女と次女が並んで歩く後ろ姿を披露し、「長女の運動会が先日あり、6年生、小学校最後の運動会でした」とも報告した。
「お疲れ様でした」と長女をねぎらい、唐揚げやブロッコリー、枝豆、フルーツ、スパムにぎりなどが詰められたボリューム満点で彩り豊かな手作り弁当の写真も公開。運動会の日を支える母としての一面をうかがわせている。
この投稿にファンからは「公園でお散歩とてもいいですね」「姉妹チャン達もスッカリ大きく成られまして驚きました」「美味しそうなお弁当」「お花をじっと見て可愛い」などの声が寄せられている。
安は2011年12月、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博（56）と結婚。15年3月17日に第1子長女、24年1月23日に第2子となる次女が誕生した。
【写真】「美味しそう」長女“小学校最後”の運動会！安めぐみ手作りのボリューム満点＆彩り豊かなお弁当
安は「最近の色々」とつづり、ブルーのワンピースを着た次女（2）を安が抱っこしながら笑顔を見せる親子ショットや、鮮やかなピンク色の花を見つめる次女の後ろ姿などを公開し、「お天気良い日が続いて、公園やお散歩へあちらこちら」と近況を明かしている。
「お疲れ様でした」と長女をねぎらい、唐揚げやブロッコリー、枝豆、フルーツ、スパムにぎりなどが詰められたボリューム満点で彩り豊かな手作り弁当の写真も公開。運動会の日を支える母としての一面をうかがわせている。
この投稿にファンからは「公園でお散歩とてもいいですね」「姉妹チャン達もスッカリ大きく成られまして驚きました」「美味しそうなお弁当」「お花をじっと見て可愛い」などの声が寄せられている。
安は2011年12月、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博（56）と結婚。15年3月17日に第1子長女、24年1月23日に第2子となる次女が誕生した。