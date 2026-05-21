岩田絵里奈アナ「あまりしないので新鮮でした」 ピンクメイク施した美麗な最新ショットに「いいね！」続々 3月末で日テレ退社→フリーに
元日本テレビアナウンサーでフリーアナウンサーの岩田絵里奈アナウンサー（30）が20日、自身のインスタグラムを更新。ピンクメイクを施した最新ショットを披露した。
【写真】「あまりしないので新鮮でした」ピンクメイクを施した岩田絵里奈アナの美麗ショット
雑誌『anan』の撮影に臨んだという岩田アナは、「お肌と髪についてお話ししています」と見どころを紹介。「ピンクメイク、あまりしないので新鮮でした」と、春らしくフェミニンな世界観に包まれた自身の姿を公開した。
コメント欄には、新たな環境でますます美しさに磨きがかかった岩田アナに対し、1.6万件以上の「いいね！」が届けられている（21日 午前10時時点）。
岩田アナは3月末をもって日本テレビを退社。4月からは宮根誠司や羽鳥慎一らが所属する「株式会社テイクオフ」に所属し、フリーアナウンサーとして活動している。
【写真】「あまりしないので新鮮でした」ピンクメイクを施した岩田絵里奈アナの美麗ショット
雑誌『anan』の撮影に臨んだという岩田アナは、「お肌と髪についてお話ししています」と見どころを紹介。「ピンクメイク、あまりしないので新鮮でした」と、春らしくフェミニンな世界観に包まれた自身の姿を公開した。
コメント欄には、新たな環境でますます美しさに磨きがかかった岩田アナに対し、1.6万件以上の「いいね！」が届けられている（21日 午前10時時点）。
岩田アナは3月末をもって日本テレビを退社。4月からは宮根誠司や羽鳥慎一らが所属する「株式会社テイクオフ」に所属し、フリーアナウンサーとして活動している。