お笑いコンビ「とろサーモン」・久保田かずのぶ（46）が20日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。M-1優勝後の激動ぶりを語った。

M-1グランプリ2025半年報告会と題し、王者「たくろう」と準優勝「ドンデコルテ」が登場した。2017年の優勝者として久保田も並んで座り、当時を回想。来る仕事は全部受け、フルスロットルで働くも「ちゃんとパンクした」と吐露した。

「全部とりあえず行ってたから、何やってるか分からんかった。マネジャーも4月ぐらいにパンクして…対応できなくなって。局に行ったときに、“なんでマネジャーさんに電話つながらんのですかね？”って聞かれた。そんな状態」と振り返った。

それから8年がたち「俺はお笑いのほう頑張ってやってるけど、相方は山にこもってキャンプしてる」と、アウトドアにハマり、番組まで持っている相方・村田秀亮をイジった。

この日、久保田は18年4月1日〜5月12日のスケジュールを持参。休日はなく、びっしり予定がつまっており「これはヤバイわ」と声が上がった。

ただ、ドンデコルテ・小橋共作からは「同じぐらい…」とのつぶやきが。「ちょっと待ってくれ。俺もエピソードあったけど、それ言われたら入り込めないからさあ。かけ足になるな、まわりをよく見てくれ…」と訴え、笑わせていた。