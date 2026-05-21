100cmヒップの倉持由香、春麗コスプレ話題 色違いに「タイツがより映えて」
100センチのヒップを武器に“尻職人”として人気のグラビアアイドル・倉持由香が、自身のXを更新。ゲーム『ストリートファイター』春麗のコスプレ写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。
【写真】100cmヒップで太もも強調！春麗コスプレ姿の倉持由香
定期的にコスプレ写真を投稿しており、今回は「青と黒、どっちの春麗が似合いますか？」と投稿。色違いの春麗コスプレ写真を2枚公開した。
これにファンは「どちらもとてもお似合いですが個人的には青春麗の倉持さんがどタイプです」「どっちも可愛すぎる〜〜〜青も健康的で可愛いけど黒の雰囲気が良すぎる」「青の方がより良い感じ」。
「どちらも良いですが、青が似合うと思います 黒は少し威圧感があります」「黒・春麗は普段見ていなかったですが、なかなか新鮮でこれはこれで良いのですが、青・春麗がやはり映えますねッ」「青は全体が煌びやかでバランスが良く、黒はタイツがより映えて腰から足にかけてのラインがより強調されて見えますね」などの声をあげている。
倉持は、2019年11月にプロゲーマーのふ〜ど氏と結婚、21年6月に第1子となる男児を出産している。
結婚した際は『ストリートファイターIV』がきっかけで出会い、約10年の交際期間といい「共通の趣味であるゲームを一緒にプレイしたり、ふ〜どさんの出場する大会の応援に行ったり、2人の大好物のラーメンを食べ歩いたり、共通の友達と自宅で遊ぶ日々を経て、『この人と結婚したら、この先の人生もずっと毎日楽しく笑って暮らせそうだなぁ』と思えることができ、結婚という道に進むこととなりました」と、道のりを説明していた。
【写真】100cmヒップで太もも強調！春麗コスプレ姿の倉持由香
定期的にコスプレ写真を投稿しており、今回は「青と黒、どっちの春麗が似合いますか？」と投稿。色違いの春麗コスプレ写真を2枚公開した。
これにファンは「どちらもとてもお似合いですが個人的には青春麗の倉持さんがどタイプです」「どっちも可愛すぎる〜〜〜青も健康的で可愛いけど黒の雰囲気が良すぎる」「青の方がより良い感じ」。
倉持は、2019年11月にプロゲーマーのふ〜ど氏と結婚、21年6月に第1子となる男児を出産している。
結婚した際は『ストリートファイターIV』がきっかけで出会い、約10年の交際期間といい「共通の趣味であるゲームを一緒にプレイしたり、ふ〜どさんの出場する大会の応援に行ったり、2人の大好物のラーメンを食べ歩いたり、共通の友達と自宅で遊ぶ日々を経て、『この人と結婚したら、この先の人生もずっと毎日楽しく笑って暮らせそうだなぁ』と思えることができ、結婚という道に進むこととなりました」と、道のりを説明していた。