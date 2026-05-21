赤西仁＆錦戸亮によるジュエリーブランド「JeRagen」 新コレクション発表【コメントあり】
俳優の赤西仁と錦戸亮の共同プロジェクトとして誕生したジュエリーブランド「JeRagen（ジェラージェン）」の新コレクションが、7月の一般発売に先駆けて、きょう21日午前11時より先行販売を開始した。あわせて、YouTubeチャンネル「NO GOOD TV（ノーグッドティービー）」にて、ジュエリーが完成するまでを追ったメイキングムービーが公開される。
【写真】漂う大人の色気…ジュエリーに負けない輝きの赤西仁と錦戸亮
前作のコレクションは、愛用ジュエリーとして、デザイン性・実用性ともに優れ、2人の日常にも自然に溶け込んでいる。
今回のコレクションでも、2人が「自分たちもプライベートで身につけたい」と感じるデザインや素材、サイズ感にこだわり、毎日のスタイルに自然となじむアイテムがラインナップされた。2人が前回気に入ったデザインやアイテムを活用しながらアップデートされたジュエリーも登場する。
すべての人の日常になじむ、シンプルでありながら存在感を放つ、今年の春夏シーズンのコーディネートに華を添えてくれるジュエリーとなる。
先行期間内に購入すると、この期間しか手に入らないブランドオリジナルグッズがプレゼントされる。また、全アイテムがお得になる先行期間限定のセットも用意された。先行販売は27日まで。
■コメント
▼赤西仁
みなさんこんにちは。赤西仁です。JeRagen 2nd Collectionが完成いたしました。前回のコレクションとマッチしてつけられるようなるべくシンプルなデザインにしています。たくさんの方に似合うようなデザインを意識して制作しました。日常の楽しみのひとつとして気軽に取り入れてもらえたらうれしいです。ぜひ、お試しください。
▼錦戸亮
みなさんこんにちは。錦戸亮です。JeRagenから新しいジュエリーが完成しました！今回は、今年の干支である馬のモチーフや前回のコレクションでも使用したオニキスを取り入れたジュエリーを制作しました。オニキスは僕自身も大好きなストーンで普段あまりジュエリーを着けない方でも取り入れやすいようなシンプルなデザインになっています。今回のジュエリーもぜひキラキラ輝かせながらライブ会場に来ていただけたらうれしいです。1st Collectionと一緒に楽しめるアイテムになっています。ぜひチェックしてください！
■アイテムラインナップ
＜Necklace＞
・Horseshoe Onyx Pendant（ホースシュー オニキス ペンダント）
Color：Gold,Silver
Type：SV925
価格：1万9800円（税込）
＜Bracelet／Bangle＞
・Classic TwistChain Bracelet（クラシック ツイストチェーン ブレスレット）
Color：Gold,Silver
Type：SV925
価格：2万4200円（税込）
・Classic Solid Metal Bangle（クラシック ソリッド メタル バングル）
Color：Gold,Silver
Type：SV925
価格：4万6200円（税込）
＜Ring＞
・Snakechain Ring Set（スネイクチェーン リング セット）
Color：Gold,Silver
Type：SV925
Size：S（#8〜#9）、M（#12〜#13）、L（#14〜#15）
価格：2万0900円（税込）
＜Pierce／Earring＞
・Freshwater Baroque Pearl Armor Pierce／Earring（フレッシュウォーター バロック パール アーマー ピアス／イヤリング）
Color：Gold,Silver
Type：SV925
価格：1万5400円（税込）
・Petite Horseshoe Pierce／Earring（プティ ホースシュー ピアス／イヤリング）
Color：Gold,Silver
Type：SV925
価格：1万5400円（税込）
【写真】漂う大人の色気…ジュエリーに負けない輝きの赤西仁と錦戸亮
前作のコレクションは、愛用ジュエリーとして、デザイン性・実用性ともに優れ、2人の日常にも自然に溶け込んでいる。
すべての人の日常になじむ、シンプルでありながら存在感を放つ、今年の春夏シーズンのコーディネートに華を添えてくれるジュエリーとなる。
先行期間内に購入すると、この期間しか手に入らないブランドオリジナルグッズがプレゼントされる。また、全アイテムがお得になる先行期間限定のセットも用意された。先行販売は27日まで。
■コメント
▼赤西仁
みなさんこんにちは。赤西仁です。JeRagen 2nd Collectionが完成いたしました。前回のコレクションとマッチしてつけられるようなるべくシンプルなデザインにしています。たくさんの方に似合うようなデザインを意識して制作しました。日常の楽しみのひとつとして気軽に取り入れてもらえたらうれしいです。ぜひ、お試しください。
▼錦戸亮
みなさんこんにちは。錦戸亮です。JeRagenから新しいジュエリーが完成しました！今回は、今年の干支である馬のモチーフや前回のコレクションでも使用したオニキスを取り入れたジュエリーを制作しました。オニキスは僕自身も大好きなストーンで普段あまりジュエリーを着けない方でも取り入れやすいようなシンプルなデザインになっています。今回のジュエリーもぜひキラキラ輝かせながらライブ会場に来ていただけたらうれしいです。1st Collectionと一緒に楽しめるアイテムになっています。ぜひチェックしてください！
■アイテムラインナップ
＜Necklace＞
・Horseshoe Onyx Pendant（ホースシュー オニキス ペンダント）
Color：Gold,Silver
Type：SV925
価格：1万9800円（税込）
＜Bracelet／Bangle＞
・Classic TwistChain Bracelet（クラシック ツイストチェーン ブレスレット）
Color：Gold,Silver
Type：SV925
価格：2万4200円（税込）
・Classic Solid Metal Bangle（クラシック ソリッド メタル バングル）
Color：Gold,Silver
Type：SV925
価格：4万6200円（税込）
＜Ring＞
・Snakechain Ring Set（スネイクチェーン リング セット）
Color：Gold,Silver
Type：SV925
Size：S（#8〜#9）、M（#12〜#13）、L（#14〜#15）
価格：2万0900円（税込）
＜Pierce／Earring＞
・Freshwater Baroque Pearl Armor Pierce／Earring（フレッシュウォーター バロック パール アーマー ピアス／イヤリング）
Color：Gold,Silver
Type：SV925
価格：1万5400円（税込）
・Petite Horseshoe Pierce／Earring（プティ ホースシュー ピアス／イヤリング）
Color：Gold,Silver
Type：SV925
価格：1万5400円（税込）