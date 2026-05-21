MNL48のホームページが更新されました。

【映像】MNL48のホームページ

「MNL48に関する大切なお知らせ

このたび、株式会社P.O.Sは、関係各所との協議を重ねた結果、2026年5月末日をもちまして、MNL48としての活動を終了することを決定いたしましたので、ファンの皆様にご報告申し上げます。

これまでMNL48は、多くのファンの皆様、メンバー、スタッフ、関係者の皆様に支えられながら活動を続けてまいりました。しかしながら、運営体制の継続、今後の活動環境、ならびにグループを安定的に支えていくための諸条件を総合的に検討した結果、これ以上MNL48としての活動を継続することは困難であるとの判断に至りました。

運営として、MNL48をより良い形で未来につなげるべく尽力してまいりましたが、結果として皆様のご期待に十分お応えすることができなかったことを、深くお詫び申し上げます。

なお、本日YouTubeにて公開いたしました『恋するフォーチュンクッキー』のミュージックビデオが、MNL48として最後の作品となります。これまで応援してくださったファンの皆様への感謝の気持ち、そしてメンバーたちの想いが込められた作品となっておりますので、ぜひご覧いただけますと幸いです。

MNL48を長きにわたり支えてくださったファンの皆様、これまで活動に参加してくれたすべてのメンバー、ならびに関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。

突然のお知らせとなりましたこと、またこのような結論に至りましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます。

これまでMNL48に寄せていただいた温かいご声援に、心より感謝申し上げます」

（『ABEMA NEWS』より）