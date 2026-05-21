「数年前。

初めてビュッフェに挑戦した時の息子。

初心者すぎる」



【写真】お皿の上にポツン…と盛られたのは？

こんな言葉とともに投稿されたのは、ちょこんと蕎麦だけを盛ったビュッフェ用のお皿の写真です。盛ったのは、この時初めてビュッフェに挑んだという3歳頃の息子さん。蕎麦のみという粋なチョイスに、さまざまな感想が届きました。



「蕎麦オンリーのチョイスがまた渋くていいw」

「○×ゲームするのかな」

「にしても、なぜそこに配置したのか」

「うちの息子はぶどうひと粒だけ載せて鼻息荒く満足していたので、テクニカルな麺をいったのは強者だと思います！」



9マスあるお皿の1マスだけ盛られた蕎麦。お子さんがビュッフェで選ぶのはフライドポテトなど揚げ物のイメージですが、好物の蕎麦を選んだ息子さんのセンスに多くの方が驚きました。



投稿したのは、2人のお子さんとの日常を描いたイラストが人気の「まぼ」（@yoitan_diary）さん。現在8歳になる息子さんの蕎麦愛や初ビュッフェの様子について、詳しくお話を伺いました。



ーーこの時、息子さんは蕎麦だけで満足だったのでしょうか？



「この写真ではプレートに蕎麦だけ盛っているのですが、蕎麦が大好きで、それも何も具が乗っていないせいろそばが大好きなので、本人にとってはかなりご馳走プレートに仕上がったのかと思います。その後は他にもいくつかとって食べておりました」



ーー蕎麦が好きになったきっかけは？



「きっかけはわかりません。好きな食べ物って、きっかけとかではなく、おいしく感じるということそれだけなのかなと思っています」



ーーいろいろなイラストを投稿されていますが、まぼさんが好きなのは？



「3つほどあります。一つ目は人形遊びに細かな脚本と演出を加える娘（しおさん）のイラストです」



「2つ目は、実験するように毎日スライムをこねくりまわす娘のイラストです」



「最後は、忍者にあこがれる娘の画像です」



好物のせいろそばを迷いなくチョイスした息子さんのこだわりも微笑ましいですが、そんな親子の日常をイラストに描き続けるまぼさんの発信も、今後が楽しみです。



最後に、本を出版されたというまぼさんからこんなコメントを頂戴しました。



「最近、『1日たった10分赤ちゃんぐっすりねんね』という赤ちゃんの寝かしつけについての本を出版しました。寝かしつけに悩んでいるご家庭に届いてほしいと思っています！」



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）