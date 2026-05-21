「あいみょん？」『探偵！ナイトスクープ』“依頼者”に驚きの声！ 「神回確定」「えぐい」ファン騒然
バラエティー番組『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）の公式X（旧Twitter）は5月20日、投稿を更新。22日放送回の“依頼者”に、驚きの声が集まっています。
【動画】あいみょんが依頼者として出演？
遭難から12年が経ち、わずかな手がかりをもとに命の恩人を探すという内容です。公式では依頼者の名前は伏せられているものの、映像に映った姿や“生駒山で遭難した”というエピソードから、ファンの間ではシンガーソングライターのあいみょんさんではないかと話題に。
コメントでは「え？ナイトスクープに依頼者であいみょん？？笑笑」「あいみょんみたいやなと思ったらあいみょんなんか」「あいみょんの生駒山の話好きやから、時を経てうれしい素敵すぎる」「あの、MCのやつ！現実に！！」「ついに探すんだ！見つかったのかな」「おいおい神回確定」「神えぐい」など、期待の声が相次いでいます。なお、あいみょんさん本人もこの投稿をリポストしています。
同日には「生駒山で遭難した時の写真です」とつづり、モノレール乗り場で膝を打つ自身の写真も公開。「最初からモノレール乗ってれば良かったとモノレール乗り場で嘆いてる私」とコメントしており、ファンの間でも印象深いエピソードとして知られています。放送で命の恩人が見つかるのか、注目が集まりそうです。
(文:五六七 八千代)
【動画】あいみょんが依頼者として出演？
「依頼者であいみょん？？笑笑」同アカウントは「今週のナイトスクープは...」とつづり、次回放送の予告動画を公開。映像の冒頭では、お笑いコンビ・カベポスターの永見大吾探偵が調査を担当する「生駒山で助けてくれた命の恩人を探して」という依頼を紹介しています。
コメントでは「え？ナイトスクープに依頼者であいみょん？？笑笑」「あいみょんみたいやなと思ったらあいみょんなんか」「あいみょんの生駒山の話好きやから、時を経てうれしい素敵すぎる」「あの、MCのやつ！現実に！！」「ついに探すんだ！見つかったのかな」「おいおい神回確定」「神えぐい」など、期待の声が相次いでいます。なお、あいみょんさん本人もこの投稿をリポストしています。
過去にも“遭難”エピソードを披露生駒山での遭難エピソードは、以前からたびたび語っていたあいみょんさん。2023年11月3日放送の『あいみょんのオールナイトニッポンGOLD』（ニッポン放送）でも当時の出来事を明かしていました。
同日には「生駒山で遭難した時の写真です」とつづり、モノレール乗り場で膝を打つ自身の写真も公開。「最初からモノレール乗ってれば良かったとモノレール乗り場で嘆いてる私」とコメントしており、ファンの間でも印象深いエピソードとして知られています。放送で命の恩人が見つかるのか、注目が集まりそうです。
(文:五六七 八千代)