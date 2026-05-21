実用性とFUNを両立した新時代コンパクトスポーツカー

ホンダは2026年5月21日、新型小型EV「Super-ONE（スーパーワン）」を同月22日に発売すると発表しました。

発売に先駆けて4月10日から先行予約が開始されていましたが、受付直後から大きな反響を呼び、EVファンのみならず、これまでガソリン車のスポーツモデルを好んできたユーザーからも高い注目を集めています。

【画像】これがホンダ新型「スーパーワン」の姿です！ 画像で見る（30枚以上）

近年のEV市場では、環境性能や静粛性、経済性を重視したモデルが主流となっていますが、Super-ONEはそこに“運転する楽しさ”という新たな価値を加えた点が最大の特徴です。

Super-ONEは、ホンダの軽EV「N-ONE e：（エヌワン イー）」をベースに開発されたモデルです。Nシリーズで培われた軽量プラットフォームを活用しながらも、単なる派生モデルではなく、「小型EVの常識を変える存在」を目指して設計されました。

ホンダはこのモデルのグランドコンセプトとして「e：Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）」を掲げています。

これは、日常の移動時間を単なる“移動手段”として終わらせるのではなく、ドライバーの感情を高揚させる特別な体験へと変えていくという思想です。

これまでホンダは、エンジン車において「操る喜び」を追求してきました。Super-ONEでは、そのDNAをEV時代に合わせて再構築し、電動車ならではの“新しいFUN”を提案しています。

なかでも注目されているのが、専用開発の「BOOSTモード」です。通常時47kWの出力を最大70kWまで高めることで、力強い加速性能を実現。

さらに、7段変速を模した仮想有段シフト制御を採用している点も特徴です。ステアリングのパドル操作によるシフトチェンジに対応し、EVでありながら有段AT車のような走りを楽しめます。

加えて、アクティブサウンドコントロールによって、アクセル操作に連動した迫力あるサウンドを車内へ再生。

静粛性が魅力とされるEVに、あえて音や振動による演出を加えることで、ドライバーの感性に訴えかける仕上がりとなっています。

Super-ONEのボディサイズは、全長3580mm×全幅1575mm×全高1615mm、ホイールベース2520mmとなっています。

専用シャシによってトレッドを拡幅し、ロー＆ワイドなスタンスを実現していることが特徴です。

また、薄型バッテリーを床下中央へ配置することで低重心化を図り、車両重量は1090kgに抑えられています。これにより、軽快さと安定感を両立したハンドリング性能を実現しました。

エクステリアは、コンパクトながら存在感を強く意識したデザインです。張り出したブリスターフェンダーがワイド感を強調し、スポーティな雰囲気を演出。専用エアロやエアダクトは、視覚的な迫力だけでなく走行安定性にも貢献しています。

ボディカラーは、モノトーンカラー5色に加え、ブラックルーフを組み合わせた2トーンカラーを4パターン設定。全9色の豊富なバリエーションを用意しています。

なかでも専用色の「ブーストバイオレット・パール」は、宇宙へ向かって走る雷現象“ブルージェット”をモチーフにした深みのある紫色が特徴で、視界に入った瞬間に高揚感を与えるカラーとして開発されました。

インテリアでは、ドライバーが運転に集中できる空間づくりを重視。水平基調のインパネによって良好な前方視界を確保し、専用スポーツシートは高いホールド性を備えています。

ブルーを基調としたアシンメトリー配色も採用され、遊び心あるデザインに仕上げられました。

また、BOSE製8スピーカーサウンドシステムを標準装備し、車速に応じて音量や音質を自動調整する「Dynamic Speed Compensation（ダイナミック スピード コンペンセーション）」にも対応。

荷室には13.1リットルの大容量サブウーファーを搭載し、迫力ある低音とクリアな高音による臨場感あるサウンドを楽しめます。

安全装備や先進運転支援機能も充実しており、街乗りから高速道路まで安心感のあるドライブをサポートします。

航続距離はWLTCモードで274kmを達成し、日常使用に十分な実用性を確保。走る楽しさと実用性を高次元で両立している点がSuper-ONEの魅力です。

価格（消費税込み）は339万200円で、設定されるグレードは1種類のみ。Super-ONEは、これまでの小型EVに求められてきた環境性能や利便性だけでなく、「走り」や「感性」にまで踏み込んだ新時代のコンパクトEVといえるでしょう。