菊川あすかによる人気小説シリーズ「大奥の御幽筆」の完結巻となる『大奥の御幽筆 ～最後の恋文～』がマイクロマガジン社「ことのは文庫」より発売された。

【画像】作品公式PV

本作は、霊視の力を持つ奥女中・里沙と、記憶を失った侍の亡霊・佐之介が、大奥に現れる亡霊たちの心残りを解き明かす江戸人情ファンタジー。

完結となる第5巻では、佐之介の前から姿を消した恭次郎を救うべく、里沙が智泉院を経て江戸市中を奔走する。その先で、絆を裂いた哀しき真実と、霊視の力に隠された亡き祖母・お梅の想いに触れていく。将軍の代替わりを迎える大奥では、野村やお松も自らの運命に従い決断を迫られる。同日より電子書籍の配信も開始されたほか、冒頭の試し読みも公開されている。

あわせて、完結巻の刊行を記念したフェアが5月20日より順次開催される。フェア参加書店でシリーズを1冊購入するごとに「一筆箋しおり（両面2種）」が1枚プレゼントされるほか、購入と公式LINEアカウントの友だち登録で、菊川あすか直筆サイン色紙が当たる企画も実施される。サイン色紙の応募期間は6月30日23時59分まで。

電子書籍ストアでも刊行記念キャンペーンが展開される。Amebaマンガでは「完結――永遠を綴る最後の恋文「大奥の御幽筆」1巻無料!シリーズ全巻特集 ことのは文庫 新刊配信記念フェア」を、ebookjapanでは「ことのは文庫５月新刊配信フェア」を、いずれも5月20日から6月2日まで実施する。

（文=リアルサウンド ブック編集部）