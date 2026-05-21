山田花子、仕事場に持参した手作り“おにぎり弁当”を披露「とってもおいしそう」「軽めのランチでおにぎり3個はすごい」

山田花子、仕事場に持参した手作り“おにぎり弁当”を披露「とってもおいしそう」「軽めのランチでおにぎり3個はすごい」