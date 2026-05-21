平成の歌姫『アミーゴ』に“激似”!? 鈴木亜美、3歳愛娘のビジュアルに「ママにそっくり」「かわい〜」の声
1990年代後半に「BE TOGETHER」などの大ヒット曲で一世を風靡し、“アミーゴ”の愛称で親しまれた歌手の鈴木亜美（44）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。長女（3）との2ショットを公開し、母譲りのビジュアルに反響が集まっている。
【写真】「笑顔がまた可愛いね」鈴木亜美に“激似”!? 3歳愛娘との親子2ショット
鈴木は「バス楽しいね」とつづり、バスの中で撮影した親子2ショットをアップ。バスに乗り満面の笑みを見せる長女と、優しい笑みを見せ寄り添う鈴木の和やかな姿が写し出されていた。
このショットに、コメント欄には「似てるゥ〜」「ママもかわいいし、娘ちゃんもかわいい」「ママにそっくり」「笑顔がまた可愛いね」「かわい〜」などの声が寄せられ、鈴木に似た長女の美貌に反響が集まっている。
鈴木は2016年7月に一般男性との結婚を発表。翌年1月に長男（9）、20年2月に次男（6）、22年8月に長女が誕生した。
【写真】「笑顔がまた可愛いね」鈴木亜美に“激似”!? 3歳愛娘との親子2ショット
鈴木は「バス楽しいね」とつづり、バスの中で撮影した親子2ショットをアップ。バスに乗り満面の笑みを見せる長女と、優しい笑みを見せ寄り添う鈴木の和やかな姿が写し出されていた。
このショットに、コメント欄には「似てるゥ〜」「ママもかわいいし、娘ちゃんもかわいい」「ママにそっくり」「笑顔がまた可愛いね」「かわい〜」などの声が寄せられ、鈴木に似た長女の美貌に反響が集まっている。
鈴木は2016年7月に一般男性との結婚を発表。翌年1月に長男（9）、20年2月に次男（6）、22年8月に長女が誕生した。