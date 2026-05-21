タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が21日までに自身のインスタグラムを更新。無許可の路上営業で一斉摘発されたばかりの東京・上野の飲食店街の路上テーブル席での昼飲み姿を公開した。

「カメラ会した日 上野動物園で動物を被写体にきのちゃんにカメラの設定の仕方とか教えて貰ってその後昼飲みしたよ 上野たのしかったー」と笑顔でジョッキを掲げている写真をアップ。ハッシュタグで「上野」「ハシゴ酒」「昼飲み」「camera」「ほろ酔い」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「カメラ女子会いいねー」「こちゃまるさんの笑顔最高」「昼飲み楽しそうですね」「やっぱりアメ横だったか！」などの声が寄せられているが、上野のアメ横などの飲食店街は、無許可の路上営業で一斉摘発されたばかり。

近年、路上に勝手にテーブル席を設けて不法な営業をする店が後を絶たず、通行人や緊急車両の妨げになると問題視されてきた。これを受け、警視庁が今月に入り、一斉摘発し、テーブルなどを押収した。水瀬がジョッキを掲げているテーブル席が、もし道路使用許可を得ずに店前にテーブル席を設置していれば違法な店ということになる。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。自称「食いしん坊」で、テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」に出演した経験あり。