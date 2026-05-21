中島美嘉、ギタリストの夫とライブ共演で夫婦2ショット「写真で素敵な空間だったこと伝わりました」 2023年に再婚
歌手の中島美嘉（43）が18日、夫でギタリスト・馬谷勇のインスタグラムに登場。ステージで共演する様子をとらえた、レアな夫婦2ショットが公開された。
【写真】「写真で素敵な空間だったこと伝わりました」夫・馬谷勇が演奏する隣で歌う中島美嘉
馬谷は「Thank you Taiwan for the wonderful 2 nights」と感謝を記すとともに、台湾で行われたライブの様子であることを紹介。写真には、エレキギターを弾く馬谷の隣で歌唱する、中島の姿が写し出されている。
投稿では、続けて「Such a touching experience」とつづり、ライブがかけがえのない経験になったことを伝えている。
なお、19日には、中島も自身のインスタグラムを更新し、「2日間沢山の愛に支えられて無事終わる事が出来ました スタッフメンバー関わった全ての皆様そして集まってくれたお客様 最高の空間をありがとうございました」と感謝をつづり、複数枚の写真をアップ。メンバーとの打ち上げでの集合ショットでは、馬谷と並び達成感に満ちた笑顔を見せている。
これらの投稿に対し、ファンからは「台湾2日間おつかれさまでした」「美嘉ちゃん最高！」「写真で素敵な空間だったこと伝わりました」「最高のパフォーマンス ありがとうございます」などと、さまざまな反響が寄せられている。
中島は2014年12月にバレーボール選手の清水邦広と結婚するも、18年2月に離婚。23年2月に馬谷と再婚した。
【写真】「写真で素敵な空間だったこと伝わりました」夫・馬谷勇が演奏する隣で歌う中島美嘉
馬谷は「Thank you Taiwan for the wonderful 2 nights」と感謝を記すとともに、台湾で行われたライブの様子であることを紹介。写真には、エレキギターを弾く馬谷の隣で歌唱する、中島の姿が写し出されている。
なお、19日には、中島も自身のインスタグラムを更新し、「2日間沢山の愛に支えられて無事終わる事が出来ました スタッフメンバー関わった全ての皆様そして集まってくれたお客様 最高の空間をありがとうございました」と感謝をつづり、複数枚の写真をアップ。メンバーとの打ち上げでの集合ショットでは、馬谷と並び達成感に満ちた笑顔を見せている。
これらの投稿に対し、ファンからは「台湾2日間おつかれさまでした」「美嘉ちゃん最高！」「写真で素敵な空間だったこと伝わりました」「最高のパフォーマンス ありがとうございます」などと、さまざまな反響が寄せられている。
中島は2014年12月にバレーボール選手の清水邦広と結婚するも、18年2月に離婚。23年2月に馬谷と再婚した。