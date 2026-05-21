LiSA、ツアーファイナルにミニオンズがサプライズ登場 最新作の吹替出演を生発表「ハリウッド女優役！頑張りますね！」
歌手のLiSAが、5月20日に開催された全国アリーナツアー『LiVE is Smile Always〜15〜（iCHiNiTSUiTE GO）』愛知・クロコくんホール公演にて、3都市6公演を完走した。アンコールではミニオンズがサプライズ登場し、LiSAが映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）日本語吹替版への出演決定を生発表した。
【ライブ写真】キュートな笑顔でファンに手を振るLiSAのほか、ライブ写真たっぷり
約1年半ぶりに行われたアリーナツアー『LiVE is Smile Always〜15〜（iCHiNiTSUiTE GO）』のファイナルとなったクロコくんホール公演。客席の照明が落ちると会場はピンク色に染まり、ゆっくりとイチゴのオブジェがステージへ降下。オブジェの下から逆光に照らされたシルエットが浮かび上がりLiSAが登場すると、最高の1日を約束するように冒頭から「best day, best way」を歌い上げた。
その後も「Rising Hope」「oath sign」「crossing field」「紅蓮華」「ADAMAS」といったアニメ主題歌をはじめ、5月8日に公開された劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』主題歌「YES」、4月15日にリリースされた「LACE UP」のリードトラック「DECOTORA 15」など、アンコール含めて全22曲を5種類の衣装で披露した。
アンコール1曲目の「小豆あらい feat. MAISONdes, ケンモチヒデフミ」歌唱中には、ミニオンズがサプライズ登場。LiSAやメンバーたちと息ぴったりのダンスを披露し、コミカルでキュートなパフォーマンスで観客を楽しませた。そして、8月7日から全国公開される『ミニオンズ』シリーズ最新作映画『ミニオンズ＆モンスターズ』の日本語吹き替えキャストをLiSAが務めることが、ファンの目の前で発表された。
熱狂的なミニオンファンであることを長年公言し、『ミニオンズ』（2015年）、『怪盗グルーのミニオン大脱走』（2017年）、『ミニオンズ フィーバー』（2022年）、『怪盗グルーのミニオン超変身』（2024年）でも吹き替えキャストとして参加してきたLiSA。パフォーマンス中、LiSAに向かってミニオン語で何やら話しかけ始めたジェームズとヘンリーが「ダイフクー！」と連呼すると、会場からも笑いが起きる。LiSAが「ミニオンも大福好きだから招かれてきたの？」と問いかけると、ジェームズがLiSAにこっそり耳打ち。するとLiSAから、ミニオンズシリーズ最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』日本語吹替版への出演決定がサプライズ発表された。発表に会場から驚きの声が上がる中、LiSAはミニオンズとハイタッチを交わしつつ、「大福が好きじゃなくてお知らせ持ってきてくれたんだね！しかも今回は、ミニオンの相手役となるハリウッド女優役！頑張りますね！」と笑顔で報告した。
ミニオンズがライブに参戦し、LiSAを祝福したのは、2022年4月の武道館でのワンマンライブでの『ミニオンズ フィーバー』発表以来。最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』日本語吹替版では、ミニオンの相手役となる“ハリウッド女優”を演じる。
さらに、今年10月から17ヶ所19公演となる全国ホールツアー『LiVE is Smile Always〜LACE UP〜』の開催も決定。LiSAは「今日という日をきっかけに、ここクロコくんホールは私にとってのホームのような場所になりました。名古屋、15周年のお祝い、一緒に特別な日を作ってくれてありがとうございました！」とツアーへの思いを語り、ライブの幕を閉じた。
【ライブ写真】キュートな笑顔でファンに手を振るLiSAのほか、ライブ写真たっぷり
約1年半ぶりに行われたアリーナツアー『LiVE is Smile Always〜15〜（iCHiNiTSUiTE GO）』のファイナルとなったクロコくんホール公演。客席の照明が落ちると会場はピンク色に染まり、ゆっくりとイチゴのオブジェがステージへ降下。オブジェの下から逆光に照らされたシルエットが浮かび上がりLiSAが登場すると、最高の1日を約束するように冒頭から「best day, best way」を歌い上げた。
アンコール1曲目の「小豆あらい feat. MAISONdes, ケンモチヒデフミ」歌唱中には、ミニオンズがサプライズ登場。LiSAやメンバーたちと息ぴったりのダンスを披露し、コミカルでキュートなパフォーマンスで観客を楽しませた。そして、8月7日から全国公開される『ミニオンズ』シリーズ最新作映画『ミニオンズ＆モンスターズ』の日本語吹き替えキャストをLiSAが務めることが、ファンの目の前で発表された。
熱狂的なミニオンファンであることを長年公言し、『ミニオンズ』（2015年）、『怪盗グルーのミニオン大脱走』（2017年）、『ミニオンズ フィーバー』（2022年）、『怪盗グルーのミニオン超変身』（2024年）でも吹き替えキャストとして参加してきたLiSA。パフォーマンス中、LiSAに向かってミニオン語で何やら話しかけ始めたジェームズとヘンリーが「ダイフクー！」と連呼すると、会場からも笑いが起きる。LiSAが「ミニオンも大福好きだから招かれてきたの？」と問いかけると、ジェームズがLiSAにこっそり耳打ち。するとLiSAから、ミニオンズシリーズ最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』日本語吹替版への出演決定がサプライズ発表された。発表に会場から驚きの声が上がる中、LiSAはミニオンズとハイタッチを交わしつつ、「大福が好きじゃなくてお知らせ持ってきてくれたんだね！しかも今回は、ミニオンの相手役となるハリウッド女優役！頑張りますね！」と笑顔で報告した。
ミニオンズがライブに参戦し、LiSAを祝福したのは、2022年4月の武道館でのワンマンライブでの『ミニオンズ フィーバー』発表以来。最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』日本語吹替版では、ミニオンの相手役となる“ハリウッド女優”を演じる。
さらに、今年10月から17ヶ所19公演となる全国ホールツアー『LiVE is Smile Always〜LACE UP〜』の開催も決定。LiSAは「今日という日をきっかけに、ここクロコくんホールは私にとってのホームのような場所になりました。名古屋、15周年のお祝い、一緒に特別な日を作ってくれてありがとうございました！」とツアーへの思いを語り、ライブの幕を閉じた。