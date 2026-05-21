虹コン“めめ”石浜芽衣、ガーリー＆グラマラスなボディ披露 グラビアシーンでも存在感
アイドルグループ・虹のコンキスタドールの石浜芽衣による最新デジタル写真集『Maison de meme』が発売された。グラビアシーンでも存在感を高める“めめ”こと石浜が、これまでとはひと味違うガーリーな世界観の中で、新たな魅力を披露している。
【表紙】少し背伸び…キュートなルックスからは想像できない大胆ボディを披露した石浜芽衣
石浜は2022年のアイドルデビュー以降、「虹のコンキスタドール」のメンバーとして活動する一方、グラビアでも注目を集めてきた。最新作となる『Maison de meme』では、キュートなルックスとグラマラスなボディを生かしながら、いつも以上にガーリーな雰囲気をまとった姿を収録している。
作品では、柔らかな空気感をまとったスタイリングに加え、スポーティーな衣装など多彩なビジュアルにも挑戦。愛らしさだけでなく、少し背伸びしたような大人っぽい表情も見どころとなっている。
石浜は「今回のデジタル写真集は、少し背伸びをした表情や大人っぽいカットがたくさんあって、ページをめくるたびみなさんをドキッとさせられたらうれしいです！」とコメント。「ガーリーな衣装だったりスポーティーな衣装だったり、これ1つで色んな石浜芽衣をたくさん堪能できちゃいます！ ぜひ見てください！」と呼びかけている。
石浜は2002年7月28日生まれ、茨城県出身。愛称は「めめ」。身長156センチで、趣味はお笑い鑑賞とアイドル鑑賞、特技はボウリング。チャームポイントは「手」だという。
【表紙】少し背伸び…キュートなルックスからは想像できない大胆ボディを披露した石浜芽衣
石浜は2022年のアイドルデビュー以降、「虹のコンキスタドール」のメンバーとして活動する一方、グラビアでも注目を集めてきた。最新作となる『Maison de meme』では、キュートなルックスとグラマラスなボディを生かしながら、いつも以上にガーリーな雰囲気をまとった姿を収録している。
石浜は「今回のデジタル写真集は、少し背伸びをした表情や大人っぽいカットがたくさんあって、ページをめくるたびみなさんをドキッとさせられたらうれしいです！」とコメント。「ガーリーな衣装だったりスポーティーな衣装だったり、これ1つで色んな石浜芽衣をたくさん堪能できちゃいます！ ぜひ見てください！」と呼びかけている。
石浜は2002年7月28日生まれ、茨城県出身。愛称は「めめ」。身長156センチで、趣味はお笑い鑑賞とアイドル鑑賞、特技はボウリング。チャームポイントは「手」だという。