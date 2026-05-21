【丸亀製麺】お値段そのまま「並」から「大」へ! 5月27日から3日間限定で実施
丸亀製麺は、うどん「並」サイズを無料で「大」サイズに増量して提供する「丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ 麺増量無料キャンペーン」を5月27日〜29日の3日間限定で実施すると発表した。
丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ 麺増量無料キャンペーン
○並から大への麺増量が無料になる「どどんとサプライズ」の概要
本キャンペーンは5月27日〜5月29日の3日間、終日開催される。注文時にスタッフへ伝えることで、うどん「並」サイズから「大」サイズへの増量が無料となる。
対象商品は定番だけでなく、期間限定の人気メニューや持ち帰り定番商品を含むうどん全商品だが、店舗により取扱商品が異なるという。また、「並」から「大」への変更のみが対象であり、テイクアウトも可能。「大」サイズがない商品や全サイズ同一価格の商品、およびセット商品に含まれるうどんは対象外となるが、クーポンやうどん札特典との併用は可能とのことだ。
なお、東洋大学店、駒澤大学店、羽田空港第1ターミナル店、羽田空港第2ビル店、十和田店、大船笠間口店、益田店、神田小川町店ではキャンペーンが実施されない。神田小川町店については職人祭開催のため、5月27日のみ未実施となるとのことだ。
丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ 麺増量無料キャンペーン
○並から大への麺増量が無料になる「どどんとサプライズ」の概要
本キャンペーンは5月27日〜5月29日の3日間、終日開催される。注文時にスタッフへ伝えることで、うどん「並」サイズから「大」サイズへの増量が無料となる。
なお、東洋大学店、駒澤大学店、羽田空港第1ターミナル店、羽田空港第2ビル店、十和田店、大船笠間口店、益田店、神田小川町店ではキャンペーンが実施されない。神田小川町店については職人祭開催のため、5月27日のみ未実施となるとのことだ。