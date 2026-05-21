小泉進次郎防衛相が2026年5月20日、ジョージ・グラス駐日米国大使とのランチの様子をXで公開し、ネットの話題を呼んでいる。

「グラス大使とランチは移動の車中でファミチキでした」

同日、「今日はアメリカのグラス大使と愛知県の三菱重工を視察」したことを報告していた小泉氏。Xでは「日米でミサイルの共同生産に取り組む中で、互いの課題と可能性を確認し、理解を深め合う有意義な時間になりました。三菱重工の皆さん、ありがとうございました！」とつづった。

この視察の合間にランチを共にしたとして、その様子を公開している。

「グラス大使とランチは移動の車中でファミチキでした」

なんと、ランチメニューはファミリーマートのホットスナック「ファミチキ」だったという。投稿には、車内でチキンを持つ2人の手が写った写真が添えられている。

小泉氏は「2時間以上の移動時間を幅広い課題について情報交換する場として有意義に使うことができました」とした。

「大使とのランチがファミチキは流石におもろい」

グラス氏も同日の視察について、「三菱重工の迎撃ミサイル製造施設を訪問し、小泉防衛大臣と同盟の能力について意見を交わしました。たいへん有意義な視察となりました」とつづった上で、小泉氏による「ランチ写真」をリポスト（拡散）している。

選挙期間などを中心に、たびたび話題を集める国会議員らによる「庶民グルメ」。小泉氏も農水相時代の「車内での牛丼食レポ」や「カップラーメンランチ」などが賛否を呼んでいた。

今回の投稿では、小泉氏ひとりではなく大使とのランチということもあり、驚いた人が多いようだ。

投稿を見た人からは、「ファミチキもまさかこんな重大な場で食われるとは思わなかっただろうな」といった声が上がった。

また、写真に写ったファミチキの「食べ方」に着目する投稿もある。

向かって左側に写るファミチキは外袋の切り取り線に沿って開けられている一方、右側は袋を切り取らず、そのまま紙袋の上部にチキンを押し出すようにしている。

こうした様子について、袋の開け方を分かっていると分かっていない人の両方が写っていることを印象的だとする指摘もあった。