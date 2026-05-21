体脂肪はつきやすくて落ちにくいと言われる厄介な理由とは？【体脂肪の話】

体脂肪はつきやすくて落ちにくいと言われる厄介な理由

体脂肪がつくメカニズム

「食べ過ぎると体脂肪が増える」とわかっていてもついつい食べ過ぎて体脂肪が増えてしまった……そんな経験はありませんか？ しかも体脂肪はいとも簡単につくわりに、落とそうと思ってもなかなか落ちない厄介なものです。なぜそうなのか、理由を知るには体脂肪がつくメカニズムを理解する必要があります。

まず、食べたものは体内でブドウ糖に分解され、エネルギーとして消費されます。そして消費されなかったブドウ糖は筋肉や肝臓にグリコーゲンという形で貯蔵されます。それでも余ったブドウ糖は、脂肪細胞に中性脂肪として蓄えられます。

このグリコーゲンはすぐにエネルギーとして取り出せて便利なのですが、あまりたくさんは貯蔵できません。その点、脂肪細胞はエネルギーを取り出すには少し使い勝手が悪いものの、いくらでも貯められるのが長所。なので、グリコーゲンはすぐに使われ、脂肪細胞は貯蔵用として利用されるのです。

つまり体脂肪を減らすには、筋肉や肝臓のグリコーゲンを使い果たし、脂肪細胞のエネルギーを使わざるを得ない状態にしないといけないわけです。ちょっと運動した程度だとグリコーゲンだけで済んでしまいますので、脂肪を燃焼させるにはしっかり運動しないといけない……これが体脂肪が落ちにくい理由なのです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』 監修：土田隆