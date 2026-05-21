相手の「NO」を「YES」にするのは簡単！？相手の心を操る心理テクニックとは？【ヤバい心理学】

相手の「NO」を「YES」にするのは簡単！？相手の心を操る心理テクニックとは

「しか」「だけ」を強調して自己重要感を満たす

道端で急病人が倒れて、助けを呼んだとき、「誰か助けてください！」と言っても、誰も手を貸そうとしないということがあります。これは、多くの人が、「自分がやらなくてもいいだろう」「誰かがやってくれるだろう」と考えて自分の問題だと考えないからです。この現象は「傍観者効果」と呼ばれ、対象を曖昧にしていることによって起こるものです。

仕事で誰かに頼みごとをするときも、この傍観者効果が働かないように気をつけなければいけません。「誰か」ではなく、特定の人に対して頼むようにするのです。

もちろん、１対１で依頼する必要がありますが、その際はその人でなければできないということを強調するのが大事です。人は他者から必要とされたいという欲求（自己重要感）を持っているので、そこを上手に刺激してあげましょう。

「これだけのデータをまとめられるのは君しかいないから」「重要なお客さまを任せられるのはあなただけだから」というような言葉で、その人を特別に思っていることをしっかりと伝えるのが大事。きっと相手はあなたの力になりたいと考え、全力を尽くしてくれるはずです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい心理学』