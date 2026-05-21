人間として血圧が上昇するのは自然なこと！知っておきたい高血圧の仕組み【1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法】

人間として血圧が上昇するのは自然なこと！知っておきたい高血圧の仕組み

怖い高血圧と怖くない高血圧

高血圧は大きく「二次性高血圧」と「本態性高血圧」の２つに分けられます。二次性高血圧は腎臓の異常など原因が明らかなもので、患者数は全体の１割程度と多くありません。ただし、重い病気を誘発する可能性があるため、医療機関での診察や治療が必要になります。

これに対して本態性高血圧は、原因を特定できないのが特徴。高血圧患者のおよそ9割がこのタイプに該当します。原因不明と聞くと何やら恐ろしく感じますが、ほとんどは「加齢」や「運動不足」が要因になっていると私は考えています。

年齢とともに筋肉や血管のしなやかさが失われ、心肺機能（肺活量）も低下すると、全身に血液を送る働きが弱まります。それをカバーしようと心臓がポンプ作用を強めれば、おのずと血圧は上がり気味になるわけです。つまり、年齢に応じて血圧が上昇するのはごく自然なこと、老化現象のひとつと言えるでしょう。

ですから特別な異常や気になる症状がない限り、血圧が高いことを過度に恐れることはありません。上の血圧が「年齢＋90」以内であればＯＫ、くらいの心のゆとりをもって向き合えばいいのです。運動習慣のない人も、加齢と同じような経緯で血圧が上がりますが、こちらは軽いストレッチをするだけでも症状の改善が期待できます。

出典：『1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法』