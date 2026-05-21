【新興国通貨】ドル人民元は6.79台推移＝中国人民元



ドル人民元は14日に２０２３年２月以来のドル安元高となる6.78台推移となったが、ドル全面高もあって先週末から週明けにかけて反発し、6.81台まで上昇。直近はやや売りが出ており、今朝は6.79台での推移とドル安元高が優勢となっている。

対円では円安もあってしっかりの展開。19日の23.397円からいったん23.30円近くへ下げたものの、さくじ津海外市場で23.39円前後まで反発。今朝は23.37円台推移。



USDCNY 6.7957 CNYJPY 23.375

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